Destaque dos Nets é pego com maconha em aeroporto de Nova York

O armador D'Angelo Russell, estrela do Brooklyn Nets na NBA, foi detido no aeroporto LaGuardia, em Nova York, depois que agentes da Administração de Segurança no Transporte encontraram uma pequena quantidade de maconha em sua bagagem.

Um porta-voz da Autoridade Portuária de Nova York e de Nova Jersey indicou que Russell recebeu uma citação por posse de menos de 50 gramas de maconha, que estavam dentro de uma lata de chá carregada pelo jogador, que foi colocado em liberdade. O incidente ocorreu na noite de quarta-feira.

De acordo com o diário Newsday, o jogador de 23 anos viajou na sequência a Louisville, no Kentucky, onde vive seu pai. "Fomos notificados sobre a situação", disseram os Nets em um comunicado, acrescentando que "por enquanto estamos no processo de obter mais informações".

Russell, que foi a segunda escolha do Draft de 2015, selecionado pelo Los Angeles Lakers, teve neste ano uma temporada espetacular ao guiar os Nets para a sua primeira aparição nos playoffs desde 2014. Foi incluído na equipe da Conferência Leste para o All-Star Game da NBA em fevereiro. Na sua quarta temporada na liga, teve médias de 21,1 pontos e 7 assistências por jogo. Ele está no time do Brooklyn desde 2017, mas se tornará agente livre ao fim do atual campeonato, podendo se transferir para outra equipe.