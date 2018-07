Detroit Pistons encerra série invicta de 10 jogos do Miami Heat na NBA

MIAMI - O Detroit Pistons foi o principal destaque da rodada desta terça-feira na NBA ao encerrar uma série invicta de dez jogos do Miami Heat. Mesmo atuando na casa do atual bicampeão da liga de basquete dos Estados Unidos, a equipe de Michigan venceu por 107 a 97 e se garantiu na sexta posição da Conferência Leste.

Para desbancar o favoritismo do rival, o Pistons foi empurrado por uma boa atuação coletiva, pois sete dos nove jogadores que jogaram pela equipe na American Airlines Arena fizeram ao menos dez pontos. Desta forma, o time conseguiu suplantar um rival que teve LeBron James e Michael Beasley empatados como cestinhas da partida, com 23 pontos cada um.

O principal destaque do triunfo do Pistons foi o pivô Andre Drummond, com um "double-double" de 10 pontos e 18 rebotes. Já o ala suplente Kyle Singler, com 18 pontos, foi o cestinha da equipe.

Com o revés, o Heat agora contabiliza 14 vitórias e quatro derrotas na vice-liderança da Conferência Leste e poderá ver o líder Indiana Pacers abrir vantagem nesta quarta-feira, quando pegará o Utah Jazz, fora de casa.

Se o Heat caiu em seus domínios e perdeu sua série invicta, o Philadelphia 76ers venceu o Orlando Magic por 126 a 125, em casa, em um jogo que teve duas prorrogações e foi marcado por um fato histórico. Pela primeira vez em uma partida da NBA, dois estreantes de uma temporada conseguiram fazer um "triple-double" em um mesmo confronto.

Decisivo para o sofrido triunfo do 76ers, Michael Carter-Williams brilhou com 27 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, enquanto Victor Oladipo, do Magic, não ficou muito atrás ao contabilizar 26 pontos, 10 rebotes e 10 assistências.

Em outro jogo desta rodada desta terça, o Boston Celtics bateu o Milwaukee Bucks por 108 a 100, em casa, em um jogo no qual o brasileiro Vitor Faverani acabou não conseguindo fazer nenhum ponto nos 6 minutos e 45 segundos que esteve em quadra. Jordan Crawford, com 25 pontos, e Jeff Green, com 18, foram os principais cestinhas da franquia de Massachusetts, que figura na quarta posição da Conferência Leste.

Já o astro Kevin Durant impulsionou mais uma vez o Oklahoma City Thunder ao marcar 27 pontos e apanhar 11 rebotes na vitória por 97 a 95 sobre o Sacramento Kings, fora de casa. O resultado fez o time assegurar a terceira posição da Conferência Oeste, na qual agora tem 13 triunfos e três derrotas.

Também com a mão calibrada nesta rodada de terça-feira esteve Dirk Nowitzki, que fez 25 pontos na vitória do Dallas Mavericks sobre o Charlotte Bobcats, por 89 a 82, no Texas.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 126 x 125 Orlando Magic

Boston Celtics 108 x 100 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 87 x 111 Denver Nuggets

Miami Heat 97 x 107 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 110 x 91 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 89 x 82 Charlotte Bobcats

Sacramento Kings 95 x 97 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 112 x 103 Toronto Raptors

Confira os jogos desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets

Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

Utah Jazz x Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder