Detroit Pistons supera San Antonio Spurs em 1.º jogo após demitir técnico

AUBURN HILLS - Sob o comando do técnico interino John Loyer, o Detroit Pistons conquistou uma expressiva vitória na rodada de segunda-feira da NBA. Em casa, a equipe do Michigan derrotou o San Antonio Spurs por 109 a 100, no seu primeiro compromisso após demitir o treinador Maurice Cheeks no último domingo.

Brandon Jennings foi o cestinha da partida com 21 pontos, um a mais do que Rodney Stuckey, enquanto Greg Monroe somou 15 pontos e dez rebotes pelos Pistons, que venceram cinco dos últimos sete jogos e ocupa a nona colocação na Conferência Leste, com 22 triunfos e 29 derrotas.

O italiano Marco Belinelli liderou o Spurs com 20 pontos. Contundido, o brasileiro Tiago Splitter não entrou em quadra. Tony Parker, o argentino Manu Ginóbili e Kawhi Leonard não participaram do jogo pelo time de San Antonio, o vice-líder do Oeste, com 37 vitórias em 52 partidas.

O Indiana Pacers não encontrou qualquer dificuldade para derrotar o Denver Nuggets por 119 a 80, em casa, pela rodada de segunda-feira da NBA. Assim, a equipe de Indianápolis encerrou uma série de cinco derrotas para o Nuggets, time que não superava desde novembro de 2010.

Equipe de melhor campanha da NBA, os Pacers agora somam 40 vitórias e 11 derrotas, também na liderança Conferência Leste. David West foi o cestinha da partida ao marcar 25 pontos e Roy Hibbert somou 14 pontos e 12 rebotes pelo time de Indianápolis.

Wilson Chandler marcou 17 pontos para liderar os Nuggets, que sofreram a sua terceira derrota seguida e está em décimo lugar na Conferência Oeste, com 24 triunfos em 50 partidas. O time de Denver sofreu com os desfalques dos lesionados Andre Miller, Danilo Gallinari, JaVale McGee, Nate Robinson e Ty Lawson na partida de segunda.

Já o Houston Rockets derrotou, fora de casa, o Minnesota Timberwolves por 107 a 89, com um "double-double" de Dwight Howard, que somou 18 pontos e 15 rebotes na partida de segunda-feira. Chandler Parson marcou 20 pontos na sexta vitória consecutiva dos Rockets, que não tinham uma sequência tão positiva desde janeiro de 2012. O time de Houston ocupa a quinta colocação na Conferência Oeste, com 35 triunfos e 17 derrotas.

Kevin Love liderou os Timberwolves, sendo o cestinha do jogo com 31 pontos, além de ter obtido dez rebotes. A equipe de Minneapolis perdeu as quatro últimas partidas e está em 11º lugar no Oeste, com 24 vitórias em 52 partidas.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers 119 x 80 Denver Nuggets

Toronto Raptors 108 x 101 New Orleans Pelicans

Detroit Pistons 109 x 100 San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks 86 x 102 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 89 x 107 Houston Rockets

Golden State Warriors 123 x 80 Philadelphia 76ers

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Charlotte Bobcats x Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers x Sacramento Kings

Chicago Bulls x Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies x Washington Wizards

Phoenix Suns x Miami Heat

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Utah Jazz