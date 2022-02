Devin Booker brilha ao anotar 38 pontos e ajuda Phoenix Suns em vitória contra o Chicago Bulls

O Phoenix Suns foi até Chicago para enfrentar o Chicago Bulls e saiu vitorioso por 127 a 124 no aguardado duelo entre dois dos melhores times da NBA, pela rodada de segunda-feira da temporada regular. Com o triunfo, a equipe do Arizona segue com a melhor campanha da liga com 43 vitórias e apenas 10 derrotas, enquanto que os mandantes, com 33 triunfos em 54 partidas, caem do segundo para o terceiro lugar na Conferência Leste, empatados com o surpreendente Cleveland Cavaliers.

Quem não assistiu ao jogo pode pensar que foi uma partida equilibrada pelo placar final próximo, porém os visitantes dominaram o adversário, chegando a abrir 27 pontos de vantagem em determinado momento.

Devin Booker foi o grande destaque dos Suns ao anotar 38 pontos com um aproveitamento de 60% nos arremessos combinados com quatro rebotes e cinco assistências. Chris Paul conseguiu mais um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 19 pontos e 11 assistências e JaVale McGee saiu do banco de reservas para marcar 16 pontos, oito rebotes e três tocos.

Do outro lado, a dupla de armadores dos Bulls brilhou, mas não foi o suficiente para o triunfo do time da casa. DeMar DeRozan terminou o duelo com 38 pontos, cinco rebotes e quatro assistências com 59% de aproveitamento. Zach LaVine marcou 32 pontos, pegou seis rebotes e oito assistências e Nikola Vucevic acumulou 13 pontos, 12 rebotes e dois roubos de bola.

Em Washington, o Miami Heat, líder da Conferência Leste com 35 vitórias e 20 derrotas, continua a sua boa sequência de jogos na estrada e fez mais uma vítima com placar elástico. O duelo foi contra o seu rival da Divisão Sudeste, o Washington Wizards, na Capital One Arena. A equipe do técnico Eric Spoelstra dominou o jogo do início ao fim, sem perder a liderança em nenhum momento, e venceu pelo placar de 121 a 100.

O Heat teve uma partida impecável principalmente nas bolas do perímetro com 18 no total. Bam Adebayo foi o cestinha da partida com 21 pontos e Jimmy Butler anotou 19. Duncan Robinson, com quatro bolas de três, fechou o jogo com 12 pontos. Mas os grandes responsáveis pela alta pontuação do time de Miami vieram do banco de reservas, anotando 56 dos 121 pontos totais.

Os Wizards, sem Bradley Beal, contaram com o calouro Corey Kispert como principal liderança ofensiva. Ele foi o cestinha da equipe com 20 pontos. Seguido de Aaron Holiday e Montrezl Harrell com 14 e 13 pontos, respectivamente.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets 101 x 116 Toronto Raptors

Washington Wizards 100 x 121 Miami Heat

Chicago Bulls 124 x 127 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 98 x 110 Golden State Warriors

Utah Jazz 113 x 104 New York Knicks

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Detroit Pistons

Denver Nuggets x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers x Orlando Magic

Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves