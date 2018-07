Devon Hardin levanta torcida local no torneio de enterradas

FORTALEZA - O fim de semana do Jogo das Estrelas começou com sucesso nesta sexta-feira, no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. Os torcedores compareceram em bom número, ocupando pouco mais da metade dos assentos. Para delírio dos fãs locais, o torneio de enterradas foi vencido pelo carismático e acrobático Devon Hardin, que arrancou aplausos dos torcedores ao enterrar a primeira bola com uma camisa que lembrava a indumentária de Falcão, popular cantor brega cearense. O norte-americano é pivô da equipe local, o Basquete Cearense.

No torneio "Arremesso das Estrelas", novidade do Jogo das Estrelas 6, a vitória ficou com o trio formado por Roseli, Chuí e seu filho, Cauê, que joga em Franca. Roseli, uma das campeãs mundiais em 94, acertou o arremesso do meio da quadra que selou a vitória. O torneio consistia em acertar arremessos em sete diferentes posições da quadra. Convertendo em uma posição, a equipe passava para a posição seguinte. A vitória ficou com o trio que passou por todas as posições em menos tempo. O trio de Roseli concluiu em 1min05.

Cada equipe era composta por um ex-jogador, uma jogadora da seleção brasileira que foi campeã mundial há 20 anos e um atleta em atividade de algum time do NBB. Em segundo lugar ficou o trio formado por Marcel, medalha de bronze no Mundial de 78, seu genro Guilherme Giovannoni, que é ala-pivô de Brasília, e Helen. Eles concluíramo percurso em 1min15. Marcel, aliás, já acertou um arremesso daquele lugar que valeu a terceira posição para o Brasil no Mundial das Filipinas, em 1978, com vitória sobre a Itália.

Nos arremessos de três pontos, o veterano Marcelinho Machado ganhou com 23 pontos, recorde das seis edições do NBB. No "Desafio de Habilidades", a vitória ficou com outro jogador rodado, Nezinho, que concluiu o percurso em 23 segundos.