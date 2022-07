Didi Louzada é campeão da Summer League da NBA com o Portland Trail Blazers

Didi Louzada, 23 anos, conquistou neste domingo o título da Summer League, torneio de preparação para a NBA. O Portland Trail Blazers derrotou o New York Knicks por 85 a 77, no Thomas & Mack Center, em Las Vegas, coroando uma campanha de quatro vitórias e uma derrota. Didi se torna o terceiro brasileiro a conseguir tal feito.

“Estou feliz demais! Sem palavras para dizer o que estou sentindo agora. Viemos muito focados para a Summer League, a equipe foi crescendo ao longo do torneio e a união desse grupo foi fundamental para que a gente chegasse hoje em condições de lutar por esse anel. Essa é uma conquista muito importante para o nosso país”, declarou o ala-armador.

Antes de Didi, Cristiano Felício, com o Chicago Bulls, em 2016, e Bruno Caboclo, defendendo o Memphis Grizzlies, em 2019, também levantaram o troféu. A diferença é que, a partir desta edição, a organização da liga distribuirá anéis para cada jogador, tradição que já acontece com os campeões da NBA.

A Summer League é um torneio no meio das férias da temporada e serve para os calouros ou os jogadores sem tanto espaço na liga mostrar valor ou ganhar ritmo. O objetivo principal não é o resultado, mas sim cavar contratos ou mais minutos com os treinadores, que não estão no banco, mas costumam observar de perto, das cadeiras no ginásio.

Didi Louzada atuou por somente oito minutos na decisão contra o Knicks, não anotou pontos, conseguiu um rebote e serviu uma assistência. Selecionado no Draft de 2019, pelos Hawks, o brasileiro não foi aproveitado em Atlanta e voltou para a NBA apenas em 2021, em um acordo com o New Orleans Pelicans. Além do pouco espaço na equipe, Didi foi suspenso por doping pelo período de 25 partidas. No final da última temporada, foi trocado para o Blazers e agora tenta se firmar no time liderado por Damian Lillard.