Didi Louzada e Gui Santos pedem dispensa da seleção brasileira; Petrovic reage

O Pré-Olímpico masculino de basquete ainda nem começou e a seleção brasileira já conta com duas baixas importantes. Tratam-se de Didi Louzada, armador do New Orleans Pelicans, e o ala Gui Santos. Os atletas voltarão as atenções aos compromissos da NBA, como o Draft 2021. O técnico Aleksandar Petrovic não gostou nem um pouco das ausências.

Segundo comunicado oficial, Gui Santos pediu dispensa na manhã desta terça-feira pois irá viajar aos Estados Unidos para participar da noite de seleção de calouros da liga norte-americana. Ele fará um período de treinamentos e não poderá servir ao Brasil na competição pré-olímpica que acontece na Croácia entre os dias 29 de junho a 4 de julho e que dá ao campeão uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020.

Já o caso de Didi, como ela já está na NBA, seu pedido focou em se dedicar aos compromissos da pós-temporada estabelecidos pela franquia de New Orleans, que não está disputando os playoffs atualmente. Tanto Didi como Gui Santos estavam entre os 25 jogadores pré-selecionados por Petrovic para a disputa do torneio. O treinador croata reagiu ao pedido de dispensa dos dois atletas.

"A Seleção Brasileira vai ser forte em Split, mas pessoalmente estou profundamente magoado com as dispensas de Didi e Gui Santos!", escreveu o treinador em seu Twitter oficial.

Na competição, o Brasil terá pela frente adversários fortes, como Alemanha, Tunísia, Rússia, México e a própria Croácia, mandante do evento e país natal de Petrovic. Dentre os convocados pelo treinador estão nomes conhecidos como Anderson Varejão, Alex Garcia, Bruno Caboclo, Marquinhos, Marcelinho Huertas, Raulzinho e Vitor Benite. A estreia será no dia 29 de junho, diante da Tunísia.