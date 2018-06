Dinwiddie, Booker e sensação Mitchell vencem noite de desafios do All-Star Weekend

O calouro Donovan Mitchell tem feito uma grande temporada de estreia pelo Utah Jazz. E neste sábado ele também deu show e venceu o torneio de enterradas do All-Star Game, disputado em Los Angeles. Na final, ele bateu Larry Nance Jr., do Cleveland Cavaliers, por dois pontos de diferença.

"Quando eu era criança, meu evento favorito era o torneio de enterradas. Então estar aqui agora e participando... Fazer parte desse evento onde não há seus colegas de time para te ajudar... É só você. Nunca estive em uma posição onde milhões de pessoas estão olhando apenas para você", comentou o atleta.

Na última enterrada, Mitchell prestou homenagem a Vince Carter. Ele colocou a camisa do jogador dos tempos de Toronto Raptors, saltou, deu um giro no ar e completou a cravada. Na comemoração, fez o gesto do ceifador, igual ao do atacante Henrique Dourado, do Flamengo, como que cortando a cabeça com as mãos.

Larry Nance Jr., seu principal rival da noite, usou a camiseta do Phoenix Suns com a qual seu pai, Larry Nance, ganhou o torneio em 1984. Ele conseguiu a enterrada na segunda tentativa.

Os eliminados Victor Oladipo e Dennis Smith Jr. também protagonizaram grandes momentos na noite. O primeiro usou a máscara do Pantera Negra, personagem do novo filme da Marvel. E o segundo conseguiu a enterrada mais empolgante da noite, mesmo sem ter ido para a final.

TORNEIO DOS TRÊS

Devin Booker, do Phoenix Suns, foi quem teve a pontaria mais certeira e venceu o torneio de três pontos do All-Star Game. O atleta de 21 anos somou 28 pontos na decisão e derrotou Klay Thompson, do Golden State Warriors, com 25, e Tobias Harris, do Los Angeles Clippers, que fez 17.

A disputa contou com oito participantes no total. Wayne Ellington, do Miami Heat, terminou com 17 pontos, Bradley Beal, do Washington Wizards, com 15, e Kyle Lowry, do Toronto Raptors, com 11. Eric Gordon, do Houston Rockets, que venceu o torneio na temporada passada, anotou apenas 12 pontos e ficou em quinto lugar. O lanterna foi Paul George, do Oklahoma City Thunder, com nove.

TORNEIO DE HABILIDADES

No terceiro ano de disputas no formato armadores contra gigantes, finalmente um armador conseguiu vencer o torneio de habilidades. Spencer Dinwiddie, do Brooklyn Nets, bateu na final o favorito Lauri Markkanen, do Chicago Bulls, de 2,13m de altura.

Desde que a competição passou a ser realizada dessa maneira, os grandalhões haviam levado a melhor. Karl-Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, venceu em 2016, e Kristaps Porzingis, em 2017.

Antes de chegar à final, Dinwiddie eliminou Buddy Hield, do Sacramento Kings, e Jamal Murray, do Denver Nuggets. Também participaram do torneio Joel Embiid, do 76ers, Al Horford, do Boston Celtics, Andre Drummond, do Detroit Pistons, e Lou Williams, do Los Angeles Clippers.

Antes do concurso, ainda, houve espaço para uma homenagem feita pelo ex-jogador e hoje comentarista Grant Hill para os lendários Kareem Abdul-Jabbar e Bill Russell, pela sua coragem e defesa dos direitos dos afro-americanos ao longo das suas carreiras.

Neste domingo, o All Star Weekend se encerra com o jogo das estrelas da NBA, desta vez com um formato diferente dos últimos anos: os jogadores mais votados de cada conferência, LeBron James (leste) e Stephen Curry (oeste) escolheram seus times a dedo livremente - dentre o grupo dos mais votados pelos fãs. A medida promete, ao menos no papel, gerar um jogo mais competitivo do que nos últimos anos, onde tradicionalmente se enfrentavam os jogadores mais votados de cada conferência.