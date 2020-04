Dirigente dos Lakers diz se inspirar em Bryant na pandemia do coronavírus

O gerente-geral do Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, revelou nesta quarta-feira que se inspira em sua amizade com Kobe Bryant para lidar com a crise provocada pela pandemia de coronavírus.

Pelinka foi empresário durante anos de Bryant, antes de assumir o comando dos Lakers nesta temporada. O executivo revelou que tem pensado constantemente no astro desde sua morte junto com sua filha, Gianna, de quem era padrinho, no início deste ano, em um acidente de helicóptero.

Com o futuro incerto pela frente para os Lakers e a NBA, Pelinka disse imaginar o que Bryant diria. "Se você estivesse com um cavaleiro e um enorme dragão cuspidor de fogo acabasse aparecendo à sua frente, ele poderia dizer: 'OK, você sabe, é agora que fica bom'", disse Pelinka.

"Vamos enfrentar esse desafio. Aqui está como vamos contornar isso, e aqui está como vamos derrotá-lo. Essa era apenas a natureza dele, que obstáculos ou tempos difíceis levariam de alguma forma ao crescimento. E eu acho que isso é do jeito que eu vou olhar para 2020, não apenas em termos da perda de Kobe, mas em um contexto geral".

Pelinka também falou sobre a decisão relatada anteriormente por vários executivos de abrirem mão voluntariamente de seus salários durante o período da crise da saúde. "Eu apoiaria qualquer coisa que permita que as pessoas mantenham seus empregos em tempos realmente difíceis", disse.