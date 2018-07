Dirk Nowitzki, do Dallas, se torna 20.º maior cestinha da história da NBA

SÃO PAULO - Principal destaque do Dallas Mavericks na conquista do título da NBA na temporada 2010/2011, Dirk Nowitzki alcançou mais um feito na rodada de segunda-feira. O jogador alemão se tornou um dos 20 maiores cestinhas da história da liga norte-americana de basquete ao anotar 26 pontos na vitória da sua equipe, em casa, por 89 a 73 sobre o Boston Celtics.

Com tal desempenho, Nowitzki chegou aos 23.354 pontos anotados na NBA desde a sua estreia em 1998, pelo Dallas, e ultrapassou Robert Parish, que anotou 20 a menos. Além de ter sido o cestinha da partida, o alemão conseguiu um "double-double" ao obter 16 rebotes.

Paul Pierce, com 20 pontos, foi o principal destaque do Celtics, que perdeu pela quarta vez seguida e foi batido em seis dos últimos sete jogos. Diante do Dallas, a equipe não contou com Rajon Rondo, Kevin Garnett e Brandon Bass. Além disso, perdeu Jermaine O''Neal e Chris Wilcox por lesões durante o terceiro quarto.

Deron Williams superou Jeremy Lin e liderou o New Jersey Nets na vitória por 100 a 92 sobre o New York Knicks, fora de casa. Na su melhor atuação na temporada, Williams anotou 38 pontos para o Nets, enquanto Lin fez 21 pontos, deu nove assistências e obteve três rebotes. Foi exatamente contra o Nets, em 4 de fevereiro, que o jogador emplacou uma sequência de boas atuações. Desde então, o Knicks venceu oito de dez jogos.

Kris Humphries também se destacou pelo Nets, com 14 pontos e 14 rebotes. Landry Fields obteve 11 rebotes e fez 11 pontos pelo Knicks, que contou com o retorno de Carmelo Anthony, afastado das últimas sete partidas por conta de uma lesão. Ele anotou 11 pontos.

De volta ao Chicago Bulls após ficar cinco partidas afastado por conta de dores nas costas, Derrick Rose fez 23 pontos e foi o cestinha da vitória da sua equipe por 90 a 79 sobre o Atlanta Hawks, em casa. A equipe teve ótimo desempenho no primeiro quarto, vencido por 35 a 17. Jannero Pargo, com 19 pontos, e Josh Smith, com 17 pontos e 12 rebotes, foram os destaques do Hawks.

O Oklahoma City Thunder se igualou ao Miami Heat com a melhor campanha da NBA, ambos com 25 vitórias e sete derrotas, ao superar o New Orleans Hornets por 101 a 93. Esta foi a décima vitória seguida da equipe como mandante. Kevin Durant e Russel Westbrook foram os cestinhas da partida, com 31 pontos cada. Jarrett Jack marcou 18 pontos para o Hornets.

Em excelente fase, o San Antonio Spurs conseguiu a sua 11ª vitória consecutiva ao bater o Utah Jazz, fora de casa, por 106 a 102. A equipe não perde como visitante desde 29 de janeiro, quando foi superada pelo Dallas. E o Spurs conseguiu triunfar em Salt Lake City apesar das ausências dos lesionados Manu Ginóbili e Tiago Splitter. Esta foi a quinta derrota seguida do Jazz para o Spurs. Tony Parker foi o cestinha da partida com 23 pontos e ainda deu 11 assistências. Al Jefferson, com 20 pontos e 11 rebotes, e Paul Millsap, com 16 pontos e 11 rebotes, foram os principais jogadores do Jazz.

Em casa, o Los Angeles Lakers bateu o Portland Trail Blazers por 103 a 92, com boas atuações dos seus três principais jogadores. Kobe Bryant foi o cestinha do confronto com 28 pontos, Andrew Bynum obteve 19 rebotes e fez 14 pontos e Pau Gasol somou 15 pontos e 12 rebotes. Nicolas Batum e Lamarcus Aldridge fizeram 18 pontos cada para o Blazers.

Resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Chicago Bulls 90 x 79 Atlanta Hawks

New York Knicks 92 x 100 New Jersey Nets

Dallas Mavericks 89 x 73 Boston Celtics

Houston Rockets 97 x 93 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 90 x 93 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 101 x 93 New Orleans Hornets

Denver Nuggets 103 x 101 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 104 x 88 Washington Wizards

Utah Jazz 102 x 106 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 104 x 97 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 103 x 92 Portland Trail Blazers

Jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Indiana Pacers x New Orleans Hornets

Miami Heat x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs