Doc Rivers assume o comando do Clippers na NBA

Foi uma negociação demorada, que durou algumas semanas. Para ter Rivers, o Clippers cedeu a sua primeira escolha em um draft futuro ao Celtics. Assim, após nove temporadas no time de Boston, com 416 vitórias e 305 derrotas, o treinador acertou a sua transferência para Los Angeles.

Com o acerto, Rivers deixou uma equipe que possui um elenco envelhecido, para dirigir uma franquia com jogadores jovens e em ascensão. A última temporada regular foi a melhor da história do Clippers, que contou em seu elenco com Blake Griffin e Chris Paul.

Rivers, de 51 anos, vai substituir Vinny del Negro, que conduziu o time na última temporada ao título da Divisão do Pacífico. A equipe, porém, acabou sendo eliminada na primeira rodada dos playoffs pelo Memphis Grizzlies. Como jogador, Rivers defendeu o Clippers na temporada 1991/1992.