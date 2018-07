Doc Rivers promete deixar os Clippers se Donald Sterling ficar

O técnico Doc Rivers prometeu deixar o Los Angeles Clippers se Donald Sterling seguir como dono da franquia da NBA. O treinador, que assumiu também o cargo de presidente de operações em junho, garantiu que não seguirá na equipe se o dirigente continuar no poder mesmo depois do escândalo de racismo que protagonizou nos Estados Unidos.

A garantia foi dada pelo CEO interino do Clippers, Richard Parsons, em seu depoimento no julgamento que decide se a esposa de Donald, Shelly Sterling, pode selar a venda da franquia. "O Doc talvez se preocupe com isso mais do que qualquer outro. Se o senhor Sterling seguir como proprietário, ele não vai continuar como treinador", declarou Parsons.