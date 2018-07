Irmãos são detidos pela morte da prima de Dwyane Wade

Foram encontrados os responsáveis pela morte da prima do jogador de basquete Dwyane Wade, da NBA, ocorrida na última sexta-feira (26). Os irmãos Darwin e Derren Sorrels foram detidos pelo departamento de polícia de Chicago, acusados de disparar dois tiros que atingiram a mãe de quatro filhos.

O que era sabido sobre o crime até então era o fato de dois homens terem sido vistos perseguindo um terceiro, na região sul da cidade, à mão armada. A polícia local afirmou que Darwin, de 26 anos, e Derren, de 22, estavam em perseguição ao motorista de um carro, quando atiraram contra o veículo.

Um dos tiros atingiu em cheio a cabeça de Nykea, que empurrava um carrinho de bebê no momento em que sofreu o disparo, por volta de 15h30 de sexta-feira. O outro, acertou um de seus braços. A criança não sofreu nenhum ferimento.

De acordo com a imprensa norte-americana, a polícia apurou que os dois agressores "trocaram olhares" com o motorista, aparentemente de algum serviço de táxi, que havia buscado uma mulher no subúrbio da cidade e a deixado na região central. Eles teriam percebido que o homem não era natural daquela região, e decidiram persegui-lo, imaginando que ele estaria armado.

"Quando ele desceu do veículo, dois agressores correram atrás dele atirando. Eles erraram os tiros e acertaram a mulher", afirmou Brendan Deenihan, à CNN.

Os irmãos Sorrels, membros de gangues locais, estavam em liberdade condicional. Um deles, Darwin, já havia sido detido anteriormente, pelo crime de contravenção.

Dwyane Wade já vinha mostrando ativismo contra a violência nas ruas nos Estados Unidos. Um dia antes da morte de sua prima, ele participou de um programa de TV para comentar o momento atual norte-americano. Na sexta-feira o jogador se manifestou sobre o caso, afirmando ser "surreal" a morte da familiar.

My cousin was killed today in Chicago. Another act of senseless gun violence. 4 kids lost their mom for NO REASON. Unreal. #EnoughIsEnough — DWade (@DwyaneWade) 27 de agosto de 2016