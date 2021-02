Doncic brilha, Mavericks vencem e interrompem sequência de vitórias dos Nets

Com ótima exibição de Luka Doncic, o Dallas Mavericks interrompeu a sequência de vitórias do Brooklyn Nets na NBA. Liderado pelo armador esloveno, o time do Texas se impôs, dominou o rival na maior parte do jogo e venceu por 115 a 98, quebrando a série de oito triunfos consecutivos da equipe de Nova York.

Doncic, que completa 22 anos neste domingo, saiu de quadra com 27 pontos e sete assistências na noite deste sábado no Barclays. Fora de casa, ele foi o protagonista do seu time no triunfo que é surpreendente, uma vez que os Nets vinham em alta e os Mavericks têm oscilado muito nesta temporada regular.

Outro destaque do confronto foi Kristaps Porzingis. O atleta letão foi o segundo maior pontuador da equipe texana, anotando 18 pontos. Do lado dos Nets, que sentem falta de Kevin Durant, lesionado, o principal nome, mais uma vez, foi o astro James Harden, cestinha do jogo, com 29 pontos. Apesar do revés, o time segue na vice-liderança da Conferência Leste, atrás somente do Philadelphia 76ers.

Em Washington, os Wizards conquistaram a segunda vitória segunda ao derrotar o Minnesota Timberwolves por 128 a 112. O time anfitrião contou com noite inspirada de Bradley Beal e Russell Westbrook para vencer. O brasileiro Raulzinho jogou 25 minutos e teve participação importante taticamente, mas saiu lesionado de quadra com um problema no joelho esquerdo.

Cestinha do confronto, Bradley Beal, eleito um dos jogadores titulares do All-Star Game 2021 como o armador mais votado na Conferência Leste, anotou 34 pontos e ainda contribuiu com oito assistência e seis rebotes. Russell Westbrook alcançou um "triple-double" de 19 pontos, 12 assistências e impressionantes 14 rebotes, todos defensivos. Raulzinho fez três pontos, deu seis assistências e apanhou dois rebotes.

Pelo lado dos Wolves, que continuam afundados na lanterna do Oeste, o principal nome foi Karl-Anthony Towns, com 23 pontos, 11 rebotes e cinco assistências. Os Wizards seguem na 12ª colocação do Leste.

Fora de casa, o Cleveland Cavaliers não tomou conhecimento do Philadelphia 76ers e ganhou do líder da Conferência Leste pelo placar de 112 a 109. O cestinha e o grande destaque da partida foi Joel Embiid, com 42 pontos. O camaronês ainda pegou 13 rebotes, mas não foi suficiente para evitar a derrota de sua equipe na prorrogação.

Já o Denver Nuggets superou o Oklahoma City Thunder por 126 a 96, com destaque para Jamal Murray, autor de 26 pontos. Líder do Oeste, o Utah Jazz se recuperou do revés anterior para o Miami Heat e derrotou o Orlando Magic, por 124 a 109 para alcançar a 27ª vitória na temporada.

Em duelos mais equilibrados e decididos no final, o San Antonio Spurs bateu o New Orleans Pelicans por 117 a 114 e o News York Knicks passou pelo Indiana Pacers por 110 a 107.

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

Philadelphia 76ers 109 x 112 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 128 x 112 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 117 x 114 New Orleans Pelicans

New York Knicks 110 x 107 Indiana Pacers

Orlando Magic 109 x 124 Utah Jazz

Oklahoma City Thunder 96 x 126 Denver Nuggets

Brooklyn Nets 98 x 115 Dallas Mavericks

Veja os jogos da rodada de domingo da NBA:

Milwaukee Bucks x Los Angeles Clippers

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Boston Celtics x Washington Wizards

Detroit Pistons x New York Knicks

Miami Heat x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns

Sacramento Kings x Charlotte Hornets