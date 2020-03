Doncic ofusca Zion e bate recorde em vitória dos Mavericks sobre os Pelicans

Em duelo de jovens talentos da NBA, Luka Doncic levou a melhor sobre Zion Williamson na noite desta quarta-feira e até bateu recorde na vitória do Dallas Mavericks sobre o New Orleans Pelicans por 127 a 123 na prorrogação (112 a 112 no tempo regulamentar), diante de sua torcida.

O esloveno de 21 anos bateu o recorde de "triple-double" da franquia do Texas, superando Jason Kidd. Agora Doncic soma 22 ao se destacar na madrugada desta quinta, com seus 30 pontos, 17 rebotes e dez assistências. Ele ainda teve o apoio de Kristaps Porzingis, cestinha do jogo, com 34 pontos, e ainda responsável por 12 rebotes. Seth Curry contribuiu com 21 pontos.

Pelos Pelicans, Zion Williamson anotou 21 pontos e seis rebotes. O atleta de apenas 19 anos contou com a parceria de Brandon Ingram, autor de 27 pontos, e Lonzo Ball, com 25. Jrue Holiday registrou 19 pontos.

O time de Dallas soma agora 38 vitórias e 25 derrotas, na sétima colocação da Conferência Oeste, dentro da zona de classificação para os playoffs. Os Pelicans estão em 12º lugar da mesma tabela, com 26 triunfos e 36 revezes.

Em outro grande jogo da rodada, o Milwaukee Bucks confirmou o favoritismo sobre o Indiana Pacers pelo placar de 119 a 100, em casa. Giannis Antetokounmpo liderou os anfitriões com mais um "double-double", de 29 pontos, 12 rebotes e seis assistências. O grego, forte candidato a MVP da temporada, teve noite de "showman", com belas enterradas e até passes de costas.

E não esteve sozinho. Khris Middleton registrou 20 pontos e oito rebotes. Donte DiVincenzo contribuiu com 19 e Eric Bledsoe marcou 16. Pela equipe de Indiana, desfalcada de Victor Oladipo, o destaque foi T.J. Warren, com 18 pontos. Doug McDermott ajudou com 16.

Os Bucks seguem ostentando a melhor campanha da temporada regular da NBA, com 53 vitórias e apenas nove derrotas. Lideram com folga a Conferência Leste. O Indiana é o quinto, com 37 triunfos e 25 revezes.

Em Cleveland, o Boston Celtics bateu os Cavaliers por 112 a 106, com boa atuação de Jayson Tatum, responsável por 32 pontos. Os visitantes jogaram com diversos desfalques, como Kemba Walker, Jaylen Brown e Gordon Hayward. Já os Cavaliers jogaram sem Andre Drummond e Darius Garland.

Ainda de olho na vice-liderança do Leste, os Celtics somam 42 triunfos e 19 derrotas. O segundo colocado da tabela é o Toronto Raptors. Já os Cavaliers exibem a segunda pior campanha da competição, na lanterna da Conferência, com 17 vitórias e 45 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers 106 x 112 Boston Celtics

Detroit Pistons 107 x 114 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 119 x 100 Indiana Pacers

New York Knicks 104 x 112 Utah Jazz

Brooklyn Nets 79 x 118 Memphis Grizzlies

Miami Heat 116 x 113 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 115 x 108 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 127 x 123 New Orleans Pelicans

Portland Trail Blazers 125 x 104 Washington Wizards

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Charlotte Hornets x Denver Nuggets

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x Philadelphia 76ers

Golden State Warriors x Toronto Raptors