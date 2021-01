Doncic tem atuação de gala, supera Michael Jordan, mas Dallas perde para Chicago

A atuação de gala de Luka Doncic não evitou a derrota do Dallas Mavericks, em seu ginásio, para o Chicago Bulls, por 117 a 101, na rodada de domingo à noite da NBA. O esloveno marcou 36 pontos, agarrou 16 rebotes e fez 15 assistências, além de um lindo passe pelas costas para a enterrada de Willie Cauley-Stein.

Em sua terceira temporada na NBA, o astro, de 21 anos, conseguiu o seu 29º triplo-duplo, superou a lenda Michael Jordan e está empatado com Grant Hill, em 15º lugar, na lista dos atletas que somaram dois dígitos em três fundamentos na mesma partida.

Os Bulls foram mais coletivos e contaram com 29 pontos e dez rebotes de Lauri Markkanen, além de 21 pontos, 15 no segundo tempo, de Garrett Temple para conseguir a quinta vitória, em 13 jogos. Já o Dallas foi derrotado pela sexta vez, depois de 12 partidas.

Em Sacramento, onde a pontaria dos times esteve ajustada, o New Orleans Pelicans derrotou os Kings por 128 a 123, com 31 pontos e seis rebotes de Zion Williamson, e encerrou uma série de cinco derrotas consecutivas. Em 12 jogos, o time soma cinco vitórias. A equipe da casa somou a nona derrota, em 14 duelos, apesar dos 43 pontos de De'Aaron Fox.

O New York Knicks foi outra equipe que conseguiu vencer após cinco derrotas, ao bater, no Boston Garden, os Celtics por impressionantes 105 a 75, com direito a 20 pontos e 12 rebotes de Julius Randle, além de 19 pontos e 11 rebotes de RJ Barrett. Foi o sexto triunfo da franquia, após 14 jogos.

Jaylen Brown marcou 25 pontos, mas não impediu a derrota de Boston, após cinco vitórias. No quarto revés da temporada, o time foi superado pela maior margem de pontos (30) e acumulou a menor pontuação em uma noite.

Resultados da rodada de domingo à noite da NBA:

Boston Celtics 75 x 105 New York Knicks

Dallas Mavericks 101 x 117 Chicago Bulls

Denver Nuggets 105 x 109 Utah Jazz

Sacramento Kings 123 x 128 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 129 x 106 Indiana Pacers

Jogos programados para esta segunda-feira:

New York Knicks x Orlando Magic

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks x Minnesota Timberwolves

Miami Heat x Detroit Pistons

Portland Trailblazers x San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Toronto Raptors x Dallas Mavericks

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

Chicago Bulls x Houston Rockets

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors