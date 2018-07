Dono de sete títulos da NBA com o Boston, Frank Ramsey morre nos EUA

O basquete está de luto. Dono de sete títulos da NBA pelo Boston Celtics, Frank Ramsey morreu de causas naturais neste domingo, poucos dias antes de completar 87 anos. O ala-armador fez parte da dinastia da franquia de Massachusetts na década de 1950 e 1960, disputando oito finais consecutivas, ao lado de jogadores como Bill Russell, Bob Cousy e John Havlicek.

Escolhido na quinta posição da primeira rodada no draft de 1953, Ramsey é considerado o primeiro 'sexto jogador' da história da liga americana por ser fundamental ao sair do banco de reservas. Foram nove temporadas na NBA, todas pelo Boston Celtics, com médias de 13,4 pontos, 5,5 rebotes e 1,8 assistência.

A morte foi lamentada por Bill Russel no Twitter. "Estou em choque e profundamente triste de saber que meu amigo e companheiro de time de longa data se foi. Tive o grande prazer de poder estar em contato com ele com frequência. Ganhou sete títulos da NBA, um da NCAA e foi o primeiro sexto homem de verdade. Foi um grande homem e pai. Vou sentir muita falta", escreveu o ex-jogador, dono de 11 títulos da NBA.

Além da passagem vitoriosa pela NBA, Ramsey se destacou no basquete universitário dos Estados Unidos pelo Kentucky Wildcats, que fica no estado onde nasceu. O ala-armador foi campeão nacional em 1951. Ramsey também entrou para o Hall da Fama do basquete na classe de 1981. A camisa de número 23 foi aposentada pelo Boston Celtics, assim como na universidade de Kentucky.