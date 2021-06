Donovan Mitchell brilha, e Utah Jazz sai na frente dos Clippers na semi do Oeste

O Utah Jazz venceu o Los Angeles Clippers por 112 a 109, em partida emocionante disputada na terça-feira, válida pelo jogo 1 da série de semifinais da Conferência Oeste. Jogando em casa, o time de Salt Lake City saiu em desvantagem no primeiro tempo, mas com grande atuação de Donovan Mitchell e arrancada na segunda etapa, conseguiu a virada para largar na frente pelos playoffs da NBA.

Observado de perto pelo ex-pivô Karl Malone, uma das lendas do Jazz, e pelo ex-armador Dwyane Wade, campeão da liga com o Miami Heat, que estiveram presentes na Vivint Smart Home Arena, Mitchell teve uma noite mágica e saiu de quadra com 45 pontos, cinco assistências e três rebotes.

Com Mike Conley Jr. fora, com lesão na coxa, coube ao reserva Jordan Clarkson, eleito melhor sexto homem da temporada, ser o grande escudeiro de Mitchell no jogo. Clarkson foi fundamental, sobretudo nas bolas de três pontos, e fechou o jogo com 18 pontos, uma assistência e dois rebotes. Por fim, Bojan Bogdanovic, com 18 pontos e cinco rebotes, e o pivô francês Rudy Gobert, sempre importante na defesa e com 10 pontos e 13 rebotes, foram outros nomes de destaque para os mandantes.

Desgastados após série de sete jogos contra o Dallas Mavericks na primeira rodada, os Clippers começaram o jogo em alto nível e chegaram a abrir vantagem de 15 pontos, mas caíram de produção na segunda etapa e saíram de quadra com a derrota. A exemplo do que aconteceu contra o rival do Texas, Kawhi Leonard foi o grande destaque com 23 pontos, sete rebotes e três assistências.

As duas equipes se encaram novamente nesta quinta-feira, outra vez na Vivint Smart Home Arena, em Salt Lake City.

Na Conferência Leste, o Philadelphia 76ers recebeu o Atlanta Hawks, no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia, pelo segundo jogo da semifinal da Conferência Leste, e venceu por 118 a 102. Com o resultado, empatou a série em 1 a 1. Agora, o terceiro jogo entre as equipes será nesta sexta-feira, desta vez com mando de quadra do time de Atlanta, na State Farm Arena.

Pelos 76ers, o pivô camaronês Joel Embiid teve uma incrível atuação, anotando 40 pontos e 13 rebotes, além de dois roubos de bola. Tobias Harris contribuiu com 22 pontos, seis rebotes e quatro assistências, enquanto que Seth Curry ajudou com 21 pontos. Ben Simmons teve uma participação mais apagada com apenas quatro pontos, além de três rebotes, sete assistências e dois roubos.

Já pelos Hawks, Trae Young também obteve um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos): 21 pontos e 11 assistências, além de três rebotes. O reserva Danilo Gallinari quase conseguiu o mesmo feito, mas terminou com 21 pontos e nove rebotes, enquanto que o também reserva Kevin Huerter ajudou com 20 pontos. Bogdan Bogdanovic foi responsável por outros 14 pontos e sete rebotes.