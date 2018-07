Pivô Karl-Anthony Towns é  1ª escolha do Draft  2015 da NBA

Nove dias após o Golden State Warriors ser campeão da NBA, a próxima temporada da principal liga de basquete do mundo já começou. Na noite da última quinta-feira, no Barclays Center, em Nova York, estiveram reunidos os principais nomes do basquete universitário norte-americano e grandes prospectos internacionais para o Draft de 2015.

Karl-Anthony Towns foi selecionado pelo Minnesota Timberwolves na primeira escolha. O pivô, que defendeu a universidade de Kentucky, terminou sua primeira temporada com médias de 10,3 pontos, 6,7 rebotes e 2,3 tocos. Ele vai se juntar a Andrew Wiggins e Anthony Bennett, também primeiras escolhas dos recrutamentos de 2013 e 2014 na 'Terra dos 10 mil lagos'.

Depois da grande surpresa com Bruno Caboclo, em 2014, a seleção deste ano não contou com a presença de nenhum brasileiro. George de Paula, Lucas Dias, Humberto Gomes (os três do Pinheiros) e Danilo Siqueira (Minas) retiraram seus nomes da lista de selecionáveis.

OUTRAS ESCOLHAS

Dono da segunda escolha do Draft, os Lakers deram indícios de que vão apostar suas fichas na contratação de DeMarcus Cousins, dos Kings, ou em outro jogador experiente de garrafão. Os Angelinos deixaram de escolher o também pivô Jahlil Okafor e preferiram selecionar o armador D'Angelo Russell, de Ohio State, para ajudar Kobe Bryant em sua última temporada na NBA.

Em uma eterna reconstrução, o Philadelphia 76ers não deixou o talentoso Okafor, de Duke, passar da terceira posição do Draft. A aposta da franquia agora é negociar um de seus jogadores de garrafão, já que escolheu Nerlens Noel e Joel Embiid nos últimos dois recrutamentos.

O primeiro jogador internacional escolhido no Barclays Center foi Kristaps Porzingis. O ala-pivô letão, de 2,16 m, teve seus direitos adquiridos pelo mais famoso time da cidade Nova York, os Knicks. Ele será companheiro de time de Carmelo Anthony.

Apontado como o novo Tracy McGrady, o croata Mario Hezonja foi selecionado pelo Orlando Magic na quinta posição. O jogador tem contrato com o Barcelona e ainda não se sabe se ele jogará nos EUA.