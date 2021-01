Duas chapas disputam presidência da Confederação Brasileira de Basquete em 19 de fevereiro

Duas chapas vão concorrer no dia 19 de fevereiro, a partir das 11 horas, ao cargo de presidente e vice-presidente da Confederação Brasileira de Basketball. Serão elas a Chapa Transparência e Chapa Juntos Pelo Basquete. A Assembleia Geral Ordinária de Eleição (AGOE), de forma híbrida (presencial e remota), também irá deliberar sobre as contas o exercício de 2020, com parecer do Conselho Fiscal.

A forma presencial da AGOE vai ocorrer no Hotel Venit, na Barra da Tijuca, no Rio, e de forma remota por meio do aplicativo Google Meet.

O atual presidente da CBB e ex-jogador da seleção, Guy Peixoto Junior, com a ex-atleta da seleção Magic Paula como vice-presidente formam a Chapa Transparência, inscrita com o apoio de 18 federações estaduais, nove membros da Comissão de Atletas da CBB, 13 membros das Comissões de Atletas Estaduais e seis clubes representantes.

A Chapa Juntos Pelo Basquete é formada pelo presidente da Federação Paulista de Basketball, Enyo Dauro Lepos Correia, com Ely Toscano Pascoal, presidente da Federação Goiana de Basketball, como vice-presidente. A chapa foi inscrita com o apoio de seis federações estaduais.

Diretor e assessor jurídico da CBTM, CBDA, CBLP, CBHG, além de presidente do STJD da Vela e vice-presidente do STJD do Basquete e do Hipismo, Marcelo Jucá Barros foi o presidente do Comitê de Eleição.