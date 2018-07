Duelo brasileiro abre quadrangular semifinal da Liga das Américas em Buenos Aires

SÃO PAULO - Pinheiros e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira, pela primeira rodada do primeiro quadrangular semifinal da Liga das Américas. A partida começa às 20h05 e terá transmissão pelo FOX Sports. No jogo de fundo, a equipe anfirtriã, o Lanús, de Buenos Aires, joga contra o Mavort, do Equador, que entra na vaga do Osos de Jalisco, do México, desclassificado por não cumprir o regulamento.

O Lanús é o vice-líder da Liga Argentina. Dessa forma, os dois times brasileiros entram pressionados pela necessidade da vitória, para não se verem obrigados a derrotar os donos da casa para obter uma das vagas para o quadrangular final.

"A partida vai ser muito difícil, colocaram logo de cara a gente diante do Flamengo, mas estamos preparados. Será um grande jogo e estamos muito confiantes em conquistar um grande resultado", afirma o armador Paulinho. "Nós temos um elenco muito bom e grande, acho que o maior do Brasil, e podemos jogar bem tanto a Liga das Américas quanto o NBB", acrescenta.

O Pinheiros não foi bem na fase inicial. Derrotado pelo próprio Lanús na primeira rodada, em Guadalajara, no início de fevereiro, classificou-se em terceiro lugar. No sábado, o time paulista enfrenta o Lanús e, no domingo, pega o Mavort.

"Nós precisamos manter a concentração - esse é o segredo neste jogo. Se errarmos o menos possível, temos boas chances de fazer um grande jogo contra o Flamengo", acredita o técnico Cláudio Mortari.

Já o ala/armador Vítor Benite, do Flamengo, espera dificuldades no Microestádio A. Rotili. "Vai ser um grupo com jogos extremamente disputados e com o equilíbrio prevalecendo, mas o nosso time está bem, concentrado e tem o objetivo de garantir classificação à fase final da competição. Sei que não vai ser fácil, já que teremos adversários tradicionais pela frente. Conhecemos bem o Pinheiros e enfrentamos o Lanús amistosamente no começo da temporada, por isso, temos ciência das dificuldades que vamos encontrar neste quadrangular”, comenta Benite,

“Como esta é uma disputa mais curta, vencer na estreia é muito bom e vamos lutar por isso contra o Pinheiros, que é uma equipe composta de grandes jogadores e que vem atuando bem na temporada”, acrescenta Vitor.

No complemento da rodada inicial, o argentino Lanús encara o equatoriano Club Mavort, às 22h00 (de Brasília).

Na sequencia desta etapa semifinal, o CR Flamengo enfrenta o Club Mavort, no sábado (16 de março), às 20h05 (de Brasília), e conclui participação contra o anfitrião Lanús, do domingo (17 de março), às 22h00 (de Brasília).

Entre os dias 22 e 24, será disputada a chave E, em Cancún, no México. O grupo reune Uniceub/Brasília, São José. Pioneros de Quintana Roo (México) e Capitanes de Arecibo (Porto Rico).