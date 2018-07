Duelo natalino entre Lakers e Heat gerou grande audiência nos EUA

A partida, vencida pelos Heat por 96 a 80, alcançou os maiores níveis de audiência da televisão para um encontro de basquete da temporada regular da NBA na rede ABC desde 2004.

O triunfo dos Heat com suas novas estrelas, os alas LeBron James e Chris Bosh, alcançou um "rating" nacional de 6,4 pontos.

Trata-se de um aumento de 49% em relação a partida natalina anterior, outro duelo entre os Lakers e LeBron James, que era a estrela dos Cleveland Cavaliers.

Além disso, é o melhor "rating" desde os 7,3 pontos registrados em outro duelo entre os Heat, que tinham contratado o pivô Shaquille O'Neal, e os Lakers, no Natal de 2004.

A ESPN informou na segunda-feira que o jogo entre Boston Celtics e Orlando Magic, na ABC, alcançou 4,6 pontos, uma alta de 39% a respeito do duelo entre as mesmas equipes, na temporada anterior.

O "rating" médio das três partidas na rede de televisão ESPN aumentou 20% em relação ao ano anterior, estatísticas que reforçam a política do comissário da NBA, David Stern, de disputar cada vez mais jogos no dia do Natal.

A estatística de "rating" é a percentagem de todas as casas com televisores sintonizados em um determinado programa.