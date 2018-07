Duke bate favorita Wisconsin e fatura seu 5º título universitário

A nova conquista coroa o grande trabalho de Krzyzewski à frente da equipe. Em Duke desde 1980, o treinador comandou a universidade em todos os títulos da NCAA que conquistou, se tornando o segundo técnico mais vitorioso da história da competição, atrás somente de John Wooden, que teve 10 conquistas com UCLA. "Foi o paraíso. Foi realmente divino", disse Krzyzewski na saída do jogo.

A derrota comoveu os jogadores de Wisconsin, que entraram em quadra embalados após derrotarem a favorita Kentucky no Final Four e chegaram a ter nove pontos de vantagem no segundo tempo da última segunda-feira. Grande destaque da equipe e considerado o melhor jogador da temporada, Frank Kaminsky correspondeu às expectativas, anotando 21 pontos e 12 rebotes na decisão, mas os calouros de Duke garantiram o triunfo.

Grande nome de Duke e aposta da imprensa norte-americana para ser o primeiro escolhido do Draft da NBA deste ano, se decidir deixar universidade, o pivô Jahlil Okafor terminou com 10 pontos. Ele teve problema com excesso de faltas e precisou deixar o jogo no segundo tempo, mas quando voltou converteu duas bolas importantes para a reação de seu time.

Enquanto Okafor esteve fora, dois nomes foram decisivos. O armador Tyrus Jones anotou 23 pontos e foi eleito o MVP (jogador mais valioso) da final. A grande surpresa, no entanto, foi o armador reserva Grayson Allen. O calouro tinha médias de quatro pontos por jogo, mas anotou 16 na segunda-feira, sendo oito seguidos quando Wisconsin abriu nove de vantagem. Outro atleta em seu primeiro ano na faculdade, Justise Winslow ainda contribuiu com 11 pontos.

Agora com cinco títulos, Duke se igualou a Indiana e North Carolina na terceira posição entre os maiores ganhadores da NCAA, atrás de UCLA (11) e Kentucky (oito). Wisconsin, por sua vez, perdeu a chance de faturar seu segundo troféu, que encerraria um longo jejum de 74 anos sem conquistas - a última aconteceu em 1941.