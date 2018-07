Duncan, Parker e Ginóbili chegam a 500 vitórias pelos Spurs

A rodada de segunda-feira da NBA foi histórica para Tim Duncan, Manu Ginóbili e Tony Parker. O trio conquistou a 500ª vitória atuando juntos ao participarem do triunfo do San Antonio Spurs por 89 a 85 sobre o Los Angeles Clippers, fora de casa. A marca é inferior apenas aos 540 triunfos de Larry Bird, Kevin McHale e Robert Parish pelo Boston Celtics.

Mas quem brilhou na noite histórica para o trio de astro foi Kawhi Leonard, cestinha da partida com 26 pontos, mesmo com problemas de visão, por causa de uma conjuntivite. Além disso, ele obteve dez rebotes e colocou os Spurs em vantagem a 1min44 do final do duelo.

Duncan somou 18 pontos e 11 rebotes, Tony Parker anotou 13, sendo nove no último quarto, e Ginonili fez dez. Os Spurs marcaram os últimos 14 pontos da partida para encerrar uma série de duas derrotas e conquistar a sua primeira vitória como visitante nesta temporada. A equipe segue sem contar com o brasileiro Tiago Splitter, em recuperação de uma lesão na panturrilha. Agora com três vitórias e três derrotas, os Spurs estão na décima colocação na Conferência Oeste da NBA.

Blake Griffin anotou 23 pontos e obteve dez rebotes pelos Clippers, enquanto Chris Paul somou 12 pontos, dez rebotes e nove assistências. Com quatro triunfos em sete partidas, os Clippers estão em oitavo lugar no Oeste.

O Cleveland Cavaliers contou com um show de LeBron James para vencer na rodada de segunda-feira da NBA. O astro conseguiu o primeiro "triple double" da temporada na vitória sobre o New Orleans Pelicans por 118 a 111, em casa, com 32 pontos, 12 rebotes e dez assistências. Além disso, o camisa 23 deu um toco e roubou uma bola.

Kyrie Irving também anotou 32 pontos pelos Cavaliers, sendo 27 deles no segundo tempo, enquanto Kevin Love contribuiu para o triunfo com 22 pontos. Já o brasileiro Anderson Varejão atuou por 21 minutos, com 12 pontos, cinco rebotes e duas assistências pelo time de Cleveland.

Após ir ao intervalo perdendo por 56 a 51, os Cavaliers se impuseram no segundo tempo, com LeBron e Irving fazendo 46 pontos nos dois últimos quartos, sendo 30 no terceiro. Love também brilhou após o intervalo ao acertar quatro arremessos de três. Anthony Davis anotou 27 pontos e conseguiu 14 rebotes pelo Pelicans. Já Ryan Anderson marcou 32 pontos na partida, sendo 23 no primeiro tempo.

Os Cavaliers agora somam três vitórias, sendo duas seguidas, e três derrotas, em oitavo lugar na Conferência Leste da NBA. Os Pelicans têm a mesma campanha e estão na nona colocação no Oeste.

De volta ao Chicago Bulls, Derrick Rose brilhou ao liderar o time na vitória por 102 a 91 sobre o Detroit Pistons, em casa, terminando o confronto de segunda-feira com 24 pontos e sete assistências. Após se contundir em 31 de outubro, Rose ficou fora de quatro das cinco partidas anteriores dos Bulls.

O espanhol Pau Gasol contribuiu para o triunfo com 17 pontos e 14 rebotes, enquanto Joakim Noah somou 14 rebotes e 13 pontos pelo time de Chicago. Josh Smith anotou 19 pontos e conseguiu 11 rebotes pelos Pistons. Já Greg Monroe acumulou 16 pontos e dez rebotes.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 118 x 111 New Orleans Pelicans

Indiana Pacers 97 x 86 Utah Jazz

New York Knicks 85 x 91 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 102 x 91 Detroit Pistons

Los Angeles Clippers 85 x 89 San Antonio Spurs

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Toronto Raptors x Orlando Magic

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets

Golden State Warriors x San Antonio Spurs