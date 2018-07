Duncan rechaça aposentadoria e continuará no Spurs

Dias depois de ver o San Antonio Spurs conquistar o quinto título de sua história na NBA, o torcedor da franquia teve outro motivo para comemorar na noite da última segunda-feira. Principal ídolo da história da equipe, o ala/pivô Tim Duncan encerrou os rumores sobre uma possível aposentadoria e anunciou que seguirá nas quadras, pelo menos por mais uma temporada.

O contrato de Duncan chegou ao fim ao término do último campeonato, mas o jogador poderia exercer a opção de renová-lo por mais uma temporada. E foi isso que ele decidiu fazer, para delírio dos torcedores do time texano. Por mais um ano com a camisa do Spurs, o ala/pivô receberá US$ 10.361.446.

Tim Duncan foi escolhido no Draft de 1997 na primeira posição e mudou a história do San Antonio Spurs. Com ele, a franquia conquistou os cinco títulos de sua trajetória. Ao lado do técnico Gregg Popovich e, posteriormente, de Manu Ginóbili e Tony Parker, o ala/pivô transformou o Spurs de um time comum em uma das equipes mais vitoriosas da liga em todos os tempos.

Com 17 temporadas, todas elas na equipe do Texas, Duncan tem médias de 19,9 pontos, 11,1 rebotes, 3,1 assistências e 2,23 tocos por partida. Ele é o jogador com mais vitórias na carreira atualmente na liga, com 950 triunfos. Além disso, é um dos cinco jogadores da história a conquistar cinco títulos e cinco troféus de MVP (jogador mais valioso) da temporada ou das finais, ao lado de Michael Jordan, Magic Johnson, Bill Russell e Kareem Abdul-Jabbar. Dados que fazem do ala/pivô um dos maiores nomes da NBA em todos os tempos.