Duncan retorna aos Spurs como assistente do técnico Popovich

Tim Duncan está de volta ao San Antonio Spurs, desta vez como assistente técnico sob o comando de Gregg Popovich. Líder de pontos, rebotes e tocos da franquia, pela qual foi cinco vezes campeão da BBA, ele teve o seu retorno anunciado nesta segunda-feira.

Os Spurs, porém, foram discretos na confirmação da volta de Duncan, dando até mais destaque a Will Hardy, que assumirá um papel mais importante como um dos assistentes, sendo que ele está no San Antonio desde 2010, tendo iniciado seu trabalho como analista de vídeo.

"Duncan, um graduado de Wake Forest, em 1997, jogou 19 temporadas com o Spurs antes de se aposentar no verão de 2016", disse, sucintamente, o comunicado da equipe, sem citar suas 15 seleções para o All Star Game, os cinco anéis de campeão, os três prêmios de MVP da final da NBA ou os dois prêmios de MVP da temporada.

Duncan se aposentou das quadras há três anos. Ele teve a camisa 21 retirada pelos Spurs em dezembro de 2016;