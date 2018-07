Dupla de garrafão funciona e Grizzlies passa pelo Magic

A cada rodada, o Memphis Grizzlies se consolida como uma das principais equipes da NBA na atualidade. Na segunda-feira, não foi diferente e a equipe venceu mais uma na temporada 2014/2015. Apoiado em seu forte garrafão formado por Marc Gasol e Zach Randolph, o Grizzlies não teve maiores problemas para derrotar o frágil Orlando Magic em casa, por 103 a 94.

Com o resultado, o Grizzlies é o segundo colocado no Oeste e tem a terceira melhor campanha de toda a NBA, com 32 vitórias, consolidado como uma das principais forças da conferência para os playoffs. O Magic, por sua vez, é apenas o antepenúltimo do Leste, com 15 vitórias e 33 derrotas.

Na segunda, mais uma vez a vitória foi conduzida pelo garrafão do Grizzlies, um dos melhores da liga. Randolph foi o cestinha, com 24 pontos, e completou o "double-double" com 10 rebotes. Gasol veio logo atrás, com 16 pontos e também 10 rebotes. Beno Udrih ainda contribuiu com 15 pontos e Jeff Green, com 12. Pelo Magic, destaque para o pivô Nikola Vucevic, com 18 pontos e 12 rebotes.

Ainda na segunda, o Oklahoma City Thunder precisou superar mais uma vez a ausência de Kevin Durant para vencer o Minnesota Timberwolves por 92 a 84. Durant sofreu sua terceira lesão na temporada, desta vez no dedão do pé, e por isso não atuou. Menos mal para a equipe que desta vez o problema não parece tão sério quanto os dois primeiros, que o afastaram de quadra por 23 jogos em 2014/2015.

Sem ele, o Thunder acumulou algumas derrotas e por isso é somente o décimo colocado do Oeste. Mas diante do time de pior campanha da NBA na atualidade, venceu. Foram 18 pontos para Russell Westbrook e mais 14 para Anthony Morrow e Reggie Jackson. Pelo Timberwolves, destaque para os 23 pontos do calouro Andrew Wiggins e os 22 de Thaddeus Young.

Em Los Angeles, o Clippers subiu para a quarta posição do Oeste ao derrotar o Denver Nuggets por 102 a 98. Em noite não muito inspirada de Blake Griffin (14 pontos e nove rebotes) e Chris Paul (15 pontos e oito assistências), Jamal Crawford garantiu o resultado vindo do banco, ao anotar 23 pontos.

Quem também venceu e segue na briga por uma vaga nos playoffs do Oeste foi o New Orleans Pelicans. Nono colocado da conferência, o time da Luisiana contou mais uma vez com uma grande atuação de Anthony Davis para bater o Philadelphia 76ers por 99 a 74. Um dos melhores jogadores da temporada, Davis anotou 32 pontos e 10 rebotes.

No último jogo da rodada, um duelo de times combalidos. Já pensando na remontagem dos elencos para as próximas temporadas, Utah Jazz e Boston Celtics se enfrentaram em Salt Lake City e quem levou a melhor foi o Celtics, que venceu por 99 a 90. Duas partidas que aconteceriam na segunda - New York Knicks x Sacramento Kings e Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers - foram adiadas por conta da nevasca em Nova York.

Confira as partidas da NBA desta terça-feira:

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Chicago Bulls

Los Angeles Lakers x Washington Wizards