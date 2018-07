Dupla do All-Star brilha e Raptors alcançam 10ª vitória seguida

Impulsionado por boas atuações de Kyle Lowry e DeMar DeRozan, que fizeram 26 pontos cada um no mesmo dia em que foram confirmados na próxima edição do All-Star Game, o Toronto Raptors venceu o New York Knicks por 103 a 93, em casa, na rodada desta quinta-feira à noite da NBA, e acumulou a sua décima vitória consecutiva na temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

Assim, o time canadense se consolidou ainda mais na vice-liderança da Conferência Leste, agora com 31 triunfos em 46 partidas, enquanto o Nicks é o décimo colocado ao sofrer seu 26º revés em 48 jogos. O Raptors só está atrás do Cleveland Cavaliers, dono de 32 vitórias em 44 partidas, nesta conferência.

Um dos destaques deste triunfo, DeMar DeRozan foi selecionado na última quinta-feira para ser um dos reservas do time do Leste no All-Star Game (leia mais abaixo), marcado para acontecer no próximo dia 14 de fevereiro, justamente em Toronto. Já Kyle Lowry, votado para ser titular do Leste no Jogo das Estrelas da NBA, ainda garantiu um "double-double" ao contabilizar dez assistências além dos 26 pontos que marcou.

O pivô lituano Jonas Valanciunas, que também atingiu dois dígitos em dois fundamentos ao marcar 11 pontos e apanhar 18 rebotes, foi outro destaque do Raptors, que teve pela frente um Knicks desfalcado de Carmelo Anthony e Jose Calderon, lesionados, e do calouro Kristaps Porzingis, outro titular da equipe. Sem o trio, o time teve como principal nome Aaron Afflalo, com 20 pontos, mas sua atuação não foi suficiente para salvar a equipe de Nova York.

Já no duelo entre Chicago Bulls e Los Angeles Lakers, que marcou o reencontro de Pau Gasol com o seu ex-time, a equipe de Illinois fez valer o seu favoritismo fora de casa para vencer por 114 a 91. E o espanhol acabou sendo o destaque do duelo ao conseguir um "double-double" de 21 pontos e 12 rebotes, assim como contabilizou sete assistências.

Gasol atuou por sete temporadas pelo Lakers, no qual fez dupla com Kobe Bryant, que ganhou um longo abraço do seu ex-companheiro antes do confronto desta quinta. E o astro que está prestes a se aposentar ao final desta temporada teve atuação ruim ao marcar apenas dez pontos e acumular quatro rebotes e três assistências.

Já Marcelinho Huertas entrou apenas no final do jogo pelo Lakers e atuou por cinco minutos, nos quais não fez nenhum ponto, deu três assistências e pegou dois rebotes. Outro brasileiro em quadra no duelo foi Cristiano Felício, que jogou por ainda menos tempo (3 minutos) pelo Bulls, marcando apenas um ponto e fazendo uma assistência.

Os brasileiros Nenê e Tiago Splitter também estiveram em ação na rodada desta quinta-feira. E ambos amargaram derrotas. O primeiro deles caiu junto com o Washington Wizards no duelo no qual a equipe da capital norte-americana caiu por 117 a 113 diante do Denver Nuggets, em casa. Já Splitter esteve presente na partida na qual o Atlanta Hawks perdeu para o Indiana Pacers por 111 a 92, em Indianápolis.

Nenê ajudou o seu time com 15 pontos e sete rebotes, enquanto Splitter fez apenas oito pontos e ainda contabilizou quatro rebotes e três assistências.

ALL-STAR GAME

A rodada de quinta-feira da NBA aconteceu no mesmo dia em que as seleções do Leste e do Oeste do All-Star Game ficaram completas. Os sete reservas de cada time foram anunciados, sendo que o grande destaque desta lista de 14 nomes foi Draymond Green, do atual campeão Golden State Warriors, que também vem sendo a grande equipe desta temporada.

Klay Thompson, por sua vez, foi outro jogador do Warriors selecionado para integrar a equipe reserva do Oeste ao lado de Green. Ambos se juntam a Stephen Curry, grande nome da equipe também da equipe de Oakland, que será titular do Oeste e fará com que esta franquia repita um feito que não ocorria deste a temporada 1975/1976, quando o time também contou com três jogadores no All-Star Game. Na épocam Rick Barry, Phil Smith e Jamaal Wilkes.

Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Chris Paul (Los Angeles Clippers), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), James Harden (Houston Rockets) e LaMarcus Aldridge (Spurs) são os outros reservas selecionados para o time do Oeste, que terá como outros titulares, além de Curry, Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Spurs) e Kevin Durant e Russell Westbrook (ambos do Oklahoma City Thunder).

Já a equipe do Leste terá como suplentes, além de DeRozan, Paul Millsap (Atlanta Hawks), Chris Bosh (Miami Heat), Jimmy Butler (Chicago Bulls), Isaiah Thomas (Boston Celtics), Andre Drummond (Detroit Pistons) e John Wall (Washington Wizards). Os titulares deste time, ao lado de Lowry, serão LeBron James (Cavaliers), Paul George (Indiana Pacers), Carmelo Anthony (New York Knicks) e Dwyane Wade (Miami Heat).

Confira os resultados da rodada desta quinta-feira na NBA:

Indiana Pacers 111 x 92 Atlanta Hawks

Washington Wizards 113 x 117 Denver Nuggets

Toronto Raptors 103 x 93 New York Knicks

Memphis Grizzlies 103 x 83 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 114 x 105 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 91 x 114 Chicago Bulls

Confira os jogos desta sexta-feira:

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Dallas Mavericks x Brooklyn Nets

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers