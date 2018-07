Duran brilha e Oklahoma arrasa Lakers fora de casa

LOS ANGELES - Com um show de Kevin Durant, o Oklahoma City Thunder não se intimidou no Staples Center e arrasou o anfitrião Los Angeles Lakers por 116 a 101, na noite de sexta-feira, em rodada da NBA. Em má fase, o time da casa somou sua sexta derrota consecutiva nesta temporada.

Responsável por 42 pontos, Durant comandou a equipe visitante e contou também com atuação inspirada do armador Russel Westbrook, autor de 27 pontos e 10 assistências. Pelo Lakers, Kobe Bryant foi o cestinha, com 28 pontos. Também se destacou o reserva Antawn Jamison, que contribuiu com 19 pontos.

O esforço dos dois jogadores, contudo, não foi o suficiente para segurar o ímpeto do Oklahoma, que chegou a marcar 39 pontos no segundo quarto. A fraca atuação do Lakers desanimou astros do cinema presentes no Staples Center. Os atores Jack Nicholson e Adam Sandler deixaram o jogo mais cedo, insatisfeitos com o desempenho do time da casa.

O novo tropeço manteve o Lakers na parte inferior da tabela da Conferência Oeste, com apenas 15 vitórias e 21 derrotas. O Oklahoma, por sua vez, segue na liderança, com 28 triunfos e oito derrotas.

Outro destaque da rodada foi a vitória do Boston Celtics sobre o Houston Rockets por 103 a 91, diante de sua torcida. Com 23 pontos e seis rebotes de Paul Pierce, o Boston faturou sua quinta vitória seguida. Kevin Garnett, com 17 pontos, Jared Sullinger e Courtney Lee, ambos com 14, também deram sua contribuição para o resultado.

O Boston, que não contou com Leandrinho, segue se recuperando na temporada, depois de um início irregular. A equipe é a sétima colocada na Conferência Leste, com 19 vitórias e 17 derrotas.

Confira os resultados da noite de sexta-feira:

Toronto Raptors 99 x 78 Charlotte Bobcats

Boston Celtics 103 x 91 Houston Rockets

Brooklyn Nets 99 x 79 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 103 x 95 Utah Jazz

New York Knicks 101 x 108 Chicago Bulls

New Orleans Hornets 104 x 92 Minnesota Timberwolves

Milwaukee Bucks 87 x 103 Detroit Pistons

Denver Nuggets 98 x 91 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 101 x 116 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 103 x 97 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 101 x 98 San Antonio Spurs

Jogos deste sábado:

Los Angeles Clippers x Orlando Magic

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Indiana Pacers x Charlotte Bobcats

Philadelphia Sixers x Houston Rockets

Detroit Pistons x Utah Jazz

Chicago Bulls x Phoenix Suns

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Miami Heat