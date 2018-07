Durant brilha e Thunder impõe nova derrota ao Pistons

O Oklahoma City Thunder voltou a vencer com a presença de Kevin Durant na rodada de domingo da NBA. A equipe visitou o frágil Detroit Pistons e teve muita dificuldade, mas conseguiu impor a 12.ª derrota consecutiva ao adversário ao fazer 96 a 94. Foi a segunda vitória em três partidas depois do retorno do MVP (jogador mais valioso) da última temporada.

Se na última partida, contra o Philadelphia 76ers, Durant anotou somente 10 pontos, no domingo ele terminou como cestinha, com 28, sendo três deles a dois minutos para o fim, quando o Thunder abriu quatro pontos de vantagem e garantiu o triunfo. Russell Westbrook também contribuiu para o resultado, com 22 pontos, 11 rebotes e sete assistências.

Foi apenas a sétima vitória em 20 jogos do Thunder, que sofreu em boa parte da temporada até agora com a ausência de seus dois maiores destaques por lesões. Já o Pistons segue sem engrenar, venceu somente três dos 21 confrontos que disputou e é a segunda pior equipe da temporada, à frente somente do Philadelphia 76ers.

Outro time que segue de mal a pior é o Los Angeles Lakers. Penúltima colocada na Conferência Oeste, a franquia californiana somou sua 16.ª derrota no domingo, ao cair diante do New Orleans Pelicans por 104 a 87, mesmo atuando em casa. Anthony Davis foi o cestinha da partida, com 23 pontos, enquanto Kobe Bryant esteve em dia pouco inspirado e anotou somente 14.

Brigando pelas primeiras colocações do Oeste, Memphis Grizzlies e Portland Trail Blazers venceram pela 16.ª vez na temporada. O Blazers conseguiu o quarto triunfo seguido ao bater o New York Knicks por 103 a 99, em Nova York. Carmelo Anthony (23 pontos e 10 rebotes) bem que tentou e os donos da casa até passaram à frente no fim, mas LaMarcus Aldridge (24 pontos e 11 rebotes) recolocou os visitantes na liderança e garantiu o resultado.

Já o Grizzlies contou com dia inspirado do reserva Jon Leuer para derrotar o Miami Heat em casa, por 103 a 87, se recuperando de duas derrotas consecutivas. Leuer conduziu o triunfo ao anotar 20 pontos e 12 rebotes, mas contou com a ajuda dos 18 pontos do armador Mike Conley. O cestinha, no entanto, foi Dwyane Wade, com 25.

No Leste, quem briga pelas primeiras posições são Washington Wizards e Atlanta Hawks, também empatados na segunda colocação, com 13 vitórias cada. No domingo, no entanto, tiveram desempenho bem diferente. O Wizards caiu diante do Boston Celtics por 101 a 93, enquanto o Hawks passou pelo Denver Nuggets por 96 a 84.

Em Boston, o "triple-double" de Rajon Rondo, que anotou 13 pontos, 13 rebotes e 11 assistências, foi fundamental para o triunfo do Celtics. Nenê saiu do banco para marcar cinco pontos e pegar seis rebotes pelo Wizards. Já em Atlanta, quem decidiu foi Paul Millsap, autor de 23 pontos.

No outro jogo da rodada de domingo, o Dallas Mavericks deu mais uma prova do porquê tem o melhor ataque da NBA, com média de 110,6 pontos por jogo, e arrasou o Milwaukee Bucks por 125 a 102, em casa. Chandler Parsons, com 28 pontos, Dirk Nowitzki, com 21, e Monta Ellis, com 19, conduziram o 16.º triunfo da equipe, sexta colocada do Oeste.

Confira as partidas desta segunda-feira na NBA:

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Boston Celtics

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Sacramento Kings x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns