Durant brilha e time de LeBron derrota equipe de Antetokounmpo no All-Star Game

Com o brilho de Kevin Durant, o time montado por LeBron James faturou a vitória no All-Star Game da NBA, na noite deste domingo, diante de 19 mil torcedores, em Charlotte. Durant foi eleito o MVP da partida em que ele e o astro do Los Angeles Lakers derrotaram por 178 a 164 a equipe de Giannis Antetokounmpo, um dos destaques da temporada e capitão de um dos dois times em quadra.

Durant, do Golden State Warriors, registrou 31 pontos e sete rebotes, liderando a equipe de LeBron, que teve ainda James Harden, Kyrie Irving e Kawhi Leonard como titulares. Do bando de reservas, saíram Damian Lillard e Klay Thompson, que também se destacaram no jogo festivo e tradicional da NBA.

Eleito o MVP pela segunda vez em um All-Star Game - a primeira foi em 2012 -, Durant comandou o time do capitão LeBron na metade final do confronto. A equipe ficou atrás no placar na maior parte do jogo, mas exibiu forte reação nos minutos finais e acabou ofuscando o grego Antetokounmpo, que sonhava em se tornar o primeiro estrangeiro a ser eleito o MVP do jogo festivo.

O jogador do Milwaukee Bucks só perdeu o brilho no último quarto do duelo. Antes, se destacou ao lado dos companheiros de time, Stephen Curry, Kemba Walker, Paul George e Joel Embiid. Antetokounmpo foi o cestinha do All-Star Game com um "double-double" de 38 pontos e 11 rebotes.

Pelo time de LeBron, o segundo maior pontuador foi Thompson, do Warriors, com 20 pontos. O próprio LeBron e Leonard terminaram o jogo com números modestos: 19 pontos para cada. Pela equipe de Antetokounmpo, Paul George e Khris Middleton vieram logo atrás do grego na pontuação, com 20 pontos cada. Mais discreto, Curry anotou 17 pontos, nove rebotes e sete assistências.

O duelo foi marcado pelas tentativas de cestas de três pontos, o que acabou registrando novo recorde de pontuação deste tipo num All-Star Game. Foram 62 cestas de três pontos, na soma das duas equipes, com 35 para o time de LeBron e 27 para a equipe do grego.

O jogo festivo contou ainda com homenagens anunciadas para Dwyane Wade e Dirk Nowitzki. Mesmo longe das suas melhores formas físicas e técnicas, os dois ganharam vagas extras na partida em razão das grandes carreiras no esporte e na competição. Tiveram atuações discretas, começando do banco de reservas.

Wade já avisou que vai se aposentar ao fim da atual temporada. Nowitzki ainda não fez anúncio formal, mas tudo indica que também deixará as quadras no fim do campeonato. No All-Star Game, eles receberam camisas com seus nomes emolduradas no centro da quadra em um dos intervalos da partida. As homenagens foram inéditas num jogo deste tipo.

Após um fim de semana festivo, que culminou no All-Star Game, a temporada regular da NBA voltará somente na quinta-feira, com a disputa de seis jogos: Philadelphia 76ers x Miami Heat, Cleveland Cavaliers x Phoenix Suns, Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers, Milwaukee Bucks x Boston Celtics, Los Angeles Lakers x Houston Rockets e Golden State Warriors x Sacramento Kings.