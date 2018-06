Durant brilha e Warriors freia LeBron para vencer Cavaliers fora na NBA

O Golden State Warriors repetiu o roteiro do duelo disputado no Natal e voltou a vencer o Cleveland Cavaliers, na noite desta segunda-feira, novamente num feriado, de Martin Luther King, nos Estados Unidos. Como acontecera no mês passado, Kevin Durant liderou os atuais campeões na vitória por 118 a 108, desta vez na casa do Cavaliers, em rodada da NBA.

Durant comandou a equipe visitante com seus 32 pontos, cinco rebotes e oito assistências. Foram 16 pontos somente no terceiro quarto, quando ele puxou a reviravolta do Warriors no placar. Até então, o Cavaliers dominava, com a liderança no placar no primeiro e segund períodos da partida.

Durant e companhia aproveitaram ao cansaço dos anfitriões para se recuperarem no marcador e decretarem a virada. Stephen Curry, mais discreto, contribuiu com 23 pontos para buscar essa reviravolta. Foram ainda oito assistências. Draymond Green quase cravou um "triple-double", com seus 11 pontos, 16 rebotes e nove assistências.

LeBron foi um dos destaques da partida, principalmente no primeiro tempo. E deu trabalho para a defesa do Warriors. O astro anotou 32 pontos, se igualando a Durant como os cestinhas da partida, e registrou ainda oito rebotes e seis assistências. Isaiah Thomas marcou 19 pontos e Kevin Love, 17.

Com o resultado, o Warriors manteve a série invicta fora de casa. São 13 vitórias consecutivas. O time não perde longe da sua torcida desde o dia 22 de novembro. Agora, são 36 triunfos e apenas nove derrotas, exibindo a melhor campanha da temporada regular até agora, na liderança da Conferência Oeste.

Enquanto o Warriors segue crescendo, o Cavaliers freou na tabela da Conferência Leste. Tem 26 vitórias e 17 derrotas e ocupa o terceiro posto, atrás do líder Boston Celtics, que não entrou em quadra nesta segunda, e do Toronto Raptors, que manteve a vice-liderança apesar da derrota para o Philadelphia 76ers, em casa, pelo placar de 111 a 117.

A boa vantagem do Warriors continua se ampliando graças à ajuda dos rivais. Nesta segunda, o Houston Rockets foi até Los Angeles e acabou sendo batido pelo Clippers por 113 a 102. Na vice-liderança da Conferência Oeste, o Rockets tem agora 30 triunfos e doze derrotas.

Sem James Harden, o Rockets foi alvo fácil de Lou Williams, e seus 31 pontos, e Blake Griffin, com seus 29. Chris Paul e Eric Gordon, cada um com 19 pontos, não conseguiram frear o ritmo dos anfitriões. O Clippers ocupam o sétimo lugar da mesma conferência, com 22 vitórias e 21 derrotas.

Em Utah, o brasileiro Raulzinho voltou a ganhar uma chance no Jazz na derrota para o Indiana Pacers por 109 a 94. Reserva, ele esteve em quadra por 11 minutos. Conseguiu anotar cinco pontos e três assistências. O destaque do time foi Donovan Mitchell, com 23 pontos. O Jazz é o 10º colocado da Conferência Oeste, com 17 vitórias e 26 derrotas, tentando entrar na zona de classificação aos playoffs.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Detroit Pistons 107 x 118 Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers 117 x 111 Toronto Raptors

Washington Wizards 95 x 104 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 102 x 99 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 104 x 119 New York Knicks

Chicago Bulls 119 x 11 Miami Heat

Memphis Grizzlies 123 x 114 Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers 108 x 118 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 95 x 88 Sacramento Kings

Utah Jazz 94 x 109 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 113 x 102 Houston Rockets

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Orlando Magic x Minnesota Timberwolves

Boston Celtics x New Orleans Pelicans

Denver Nuggets x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns