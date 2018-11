Durant brilha, Warriors supera o Blazers e acaba com sequência negativa

O Golden State Warriors mostrou sinais de reação na rodada de sexta-feira da NBA. Depois de quatro derrotas seguidas - cinco, nos últimos seis jogos -, o time de Oakland voltou a jogar bem para atropelar o Portland Trail Blazers por 125 a 97, em casa, com show de Klay Thompson e principalmente Kevin Durant.

O resultado voltou a deixar o Warriors colado na liderança do Oeste. Com 13 vitórias e sete derrotas, a equipe é a quarta colocada, atrás de Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies, todos com 12 triunfos e seis derrotas. Com 12 vitórias em 19 partidas, aparece o Blazers, em sexto na equilibrada conferência.

Mais uma vez, o Warriors não contou com os lesionados Draymond Green e Stephen Curry, que deu um susto ao sofrer um acidente automobilístico na sexta. Durant e Thompson, então, assumiram o protagonismo, marcando 32 e 31 pontos, respectivamente. Pelo Blazers, destaque para os 23 pontos de Damian Lillard e os 22 de Jusuf Nurkic.

Kevin Durant (32) and Klay Thompson (31) combine for 63 points to fuel the @warriors win over POR at Oracle Arena! #DubNation pic.twitter.com/hLtuAv62MI — NBA (@NBA) 24 de novembro de 2018

No confronto de dois dos líderes da conferência, o Los Angeles Clippers levou a melhor sobre o Memphis Grizzlies em um equilibrado duelo na Califórnia, decidido somente na prorrogação. Os donos da casa assumiram a ponta do Oeste ao baterem o adversário por 112 a 107.

A vitória foi garantida graças a mais uma boa atuação do reserva Montrezl Harrell, com 22 pontos e 11 rebotes, enquanto Danilo Gallinari anotou 20 pontos e nove rebotes. Pelo Grizzlies, destaque para os 20 pontos do novato Jaren Jackson Jr. e, principalmente, os 27 pontos e 13 rebotes de Marc Gasol.

Sétimo colocado do Oeste, o Los Angeles Lakers somou a 11.ª vitória ao bater o Utah Jazz, penúltimo da conferência, por 90 a 83, graças a LeBron James. O astro mais uma vez conduziu a equipe, com 22 pontos, 10 rebotes e sete assistências, enquanto o brasileiro Raulzinho sequer saiu do banco do Jazz.

LeBron James leads the @Lakers to their 7th win in 8 games with 22 PTS, 10 REB, 7 AST! #LakeShow pic.twitter.com/u2tUkIXKrl — NBA (@NBA) 24 de novembro de 2018

Já o Houston Rockets sofreu a oitava derrota e deixou a zona de classificação aos playoffs do Oeste ao cair para o Detroit Pistons, quinto colocado do Leste, por 116 a 111, com 28 pontos de Blake Griffin e 23 pontos e 20 rebotes de Andre Drummond. James Harden marcou 33 pontos, enquanto Clint Capela anotou 29, além de 21 rebotes, pelo Rockets.

Ainda no Leste, o Toronto Raptors somou a 16.ª vitória e segue como melhor time da NBA após fazer 125 a 107 no frágil Washington Wizards, 11.º da conferência. Kawhi Leonard liderou os canadenses mais uma vez, com 27 pontos, enquanto Bradley Beal tentou responder pelo Wizards, com 20 pontos.

Sexto colocado da conferência, o Boston Celtics passou pelo lanterna Atlanta Hawks por 114 a 96, fora de casa, com 16 pontos de Aaron Baynes. Já o Chicago Bulls caiu em casa para o Miami Heat por 103 a 96, sem nenhum ponto do brasileiro Cristiano Felício, que atuou por seis minutos.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Brooklyn Nets 102 x 112 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 112 x 107 Memphis Grizzlies

Detroit Pistons 116 x 111 Houston Rockets

Atlanta Hawks 96 x 114 Boston Celtics

New York Knicks 114 x 109 New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers 112 x 121 Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors 125 x 107 Washington Wizards

Indiana Pacers 100 x 111 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 96 x 103 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 109 x 104 Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks 114 x 116 Phoenix Suns

Denver Nuggets 112 x 87 Orlando Magic

Golden State Warriors 125 x 97 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 90 x 83 Utah Jazz

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Cleveland Cavaliers x Houston Rockets

Washington Wizards x New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x Boston Celtics

Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Sacramento Kings