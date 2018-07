Durant dá show contra seu ex-time, Warriors arrasam Thunder e quebram série invicta

No primeiro reencontro com o seu ex-time, Kevin Durant deu show na rodada desta quinta-feira à noite da NBA. Com uma atuação de gala, o astro marcou 39 pontos e foi o principal nome da vitória na qual o Golden State Warriors arrasou o Oklahoma City Thunder por 122 a 96, em casa, onde também quebrou a invencibilidade do adversário neste início de temporada regular de liga de basquete dos Estados Unidos.

Em confronto encerrado apenas na madrugada de sexta-feira (no horário de Brasília) em Oakland, Durant estava com a mão calibrada e igualou o seu recorde pessoal de cestas de três pontos em uma só partida, com sete convertidas em 11 arremessos.

Durant também contabilizou sete rebotes e uma assistência, conseguindo ofuscar o desempenho do principal astro do próprio Warriors, Stephen Curry, segundo maior cestinha da equipe, com 21 pontos, que ainda somou sete assistências e um rebote.

Já pelo lado do Thunder, Russell Westbrook perdeu o duelo particular que travou com o ex-companheiro de equipe Durant, mas mesmo assim se destacou com um "double-double" de 20 pontos e 10 rebotes. Porém, o maior cestinha da equipe foi o surpreendente Victor Oladipo, que marcou 21 pontos, terminando empatado com Curry como segundo maior cestinha do confronto.

Klay Thompson, com 18 pontos, foi outro que fez boa atuação pela equipe da casa, que com o resultado passou a contabilizar quatro vitórias e uma derrota na vice-liderança da Conferência Oeste. E os atuais vice-campeões da NBA estão atrás justamente do Thunder, que sofreu a sua primeira derrota em cinco jogos e ocupa a liderança nos critérios de desempate.

Durant e Westbrook, por sua vez, mostraram que a amizade entre os dois ficou abalada após a saída do primeiro deles para o Warriors, com o qual assinou contrato por duas temporadas. Eles não se falaram durante o confronto, sendo que Durant chegou a discutir com Enes Kanter, outro ex-companheiro de Thunder, após o pivô da equipe visitante fazer provocações ao astro.

LEBRON TAMBÉM BRILHA - Se Durant deu show, LeBron James brilhou e liderou o campeão Cleveland Cavaliers na vitória por 128 a 122 sobre o Boston Celtics, em casa, em outro duelo da rodada desta quinta-feira.

Além de marcar 30 pontos, o astro garantiu um "double-double" ao dar 12 assistências. Para completar, apanhou sete rebotes. E LeBron ainda ficou a dois pontos de ultrapassar Hakeem Olajuwon e entrar no seleto grupo dos dez maiores cestinhas da história da NBA. Ele contabiliza agora 26.945 pontos.

Outro que somou dois dígitos em dois fundamentos pela equipe da casa foi Tristan Thompson, com 15 pontos e 14 rebotes. Kevin Love, com 26 pontos, e Kyrie Erving, com 23, foram outros dois destaques ofensivos dos anfitriões.

O Celtics, que atuou desfalcado de Al Horford, fora por precaução por causa de uma concussão sofrida anteriormente, e Jae Crowder, lesionado, também contou com uma forte atuação coletiva e "vendeu caro" a derrota para os campeões. Isaiah Thomas, com 30 pontos, se destacou e terminou o jogo empatado com LeBron como cestinha do jogo.

Já Avery Bradley (26 pontos e 10 rebotes) e Tyler Zeller (11 pontos e 10 rebotes) se destacaram ao conseguirem atingir o "double-double", enquanto Jaylen Brown foi o terceiro maior pontuador da equipe de Massachusetts, com 19 pontos.

Porém, os donos da casa se mantiveram invictos nesta temporada regular e passaram a contabilizar cinco vitórias em cinco jogos na liderança da Conferência Leste, na qual o Celtics ocupa o sétimo lugar, agora com duas derrotas e três triunfos.

O Denver Nuggets, por sua vez, passou pelo Minnesota Timberwolves por 102 a 99, fora de casa, e se garantiu na oitava posição da Conferência Oeste, com duas vitórias e duas derrotas em quatro partidas disputadas até aqui.

Já o Milwaukee Bucks, liderado por Jabari Parker e Giannis Antetokounmpo marcando 27 pontos cada um, derrotou o Indiana Pacers por 125 a 107, em casa, e foi ao sexto lugar da Conferência Leste, agora com três vitórias e duas derrotas.

Resultados desta quinta-feira:

Orlando Magic 102 x 94 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 125 x 107 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 99 x 102 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 128 x 122 Boston Celtics

Golden State Warriors 122 x 96 Oklahoma City Thunder

Jogos desta sexta-feira:

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x Miami Heat

Brooklyn Nets x Charlotte Hornets

Chicago Bulls x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors