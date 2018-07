Durant e Curry brilham, e Warriors derrotam os Suns

Depois de uma derrota na estreia, o Golden State Warriors vai aos poucos entrando nos trilhos na nova temporada da NBA. Na noite deste domingo, o atual vice-campeão sofreu, mas venceu o Phoenix Suns por 106 a 100, fora de casa. Kevin Durant e Stephen Curry brilharam e, juntos, marcaram 65 pontos na terceira partida da equipe na temporada regular.

Foi a segunda vitória em três jogos dos Warriors, após dura virada sofrida na última final, diante do Cleveland Cavaliers, de LeBron James. Neste início de temporada, o time de Curry começou perdendo do San Antonio Spurs. Mas, agora, já aparece ganhando ritmo na busca por ser protagonista novamente na NBA.

E, neste domingo, o Warrios contou com atuação decisiva de Durant, cestinha da partida, com 37 pontos. Curry, MVP das últimas duas temporadas, anotou 28. Klay Thompson contribuiu com 14. Anderson Varejão não esteve nem no banco de reservas para esta partida.

Do outro lado da quadra, TJ Warren foi o maior destaque, com seus 26 pontos. Eric Bledsoe anotou 21. O brasileiro Leandrinho, que voltou a defender os Suns nesta temporada, marcou sete pontos contra seu ex-time, nos 14 minutos em que permaneceu em quadra. Apesar disso, o time da casa sofreu a terceira derrota em três jogos no campeonato.

Algoz dos Warriors na abertura da competição, os Spurs venceram a quarta seguida neste domingo. Jogando fora de casa, a equipe do Texas derrotou o Miami Heat por 106 a 99. Sem LaMarcus Aldridge, poupado, Pau Gasol foi o protagonista, com 20 pontos e 11 rebotes. Kawhi Leonard anotou 27. Pelo time anfitrião, o grande destaque foi Hassam Whiteside, com seus 27 pontos e 15 rebotes.

Em Houston, o brasileiro Nenê foi um dos principais jogadores dos Rockets na vitória sobre o Dallas Mavericks por 93 a 92. Ele marcou 11 pontos e deu importante contribuição para a segunda vitória em três jogos na competição. James Harden, como de costume, foi o destaque dos Rockets, com 28 pontos, sete rebotes e sete assistências.

Em outra partida da rodada com brasileiro em quadra, Raulzinho teve pouco tempo para mostrar serviço na noite deste domingo com a camisa do Utah Jazz, na derrota para o Los Angeles Clippers, por 88 a 75, fora de casa. Ele ficou apenas quatro minutos em quadra e não conseguiu marcar pontos. Mas anotou um rebote e uma assistência em sua primeira partida da temporada.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Los Angeles Clippers 88 x 75 Utah Jazz

Phoenix Suns 100 x 106 Golden State Warriors

Miami Heat 99 x 106 San Antonio Spurs

Detroit Pistons 98 x 83 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 113 x 96 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 112 x 103 Washington Wizards

Houston Rockets 93 x 92 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Toronto Raptors x Denver Nuggets

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns