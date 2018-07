Durant e Curry comandam vitória do Warriors na estreia dos playoffs da NBA

Com boas atuações de Kevin Durant e Stephen Curry, o Golden State Warriors venceu o Portland Trail Blazers por 121 a 109, neste domingo, em Oakland, no jogo de abertura entre as equipes nos playoffs da NBA. O primeiro terminou como cestinha do time com 32 pontos e 10 rebotes; o segundo anotou 29. Mas o principal destaque da partida foi CJ McCollum, que fez 41 pontos, a sua melhor marca da carreira. Damian Lillard também fez um grande jogo pelo Portland, com 34 pontos.

Quem também fez uma boa partida pelo Warriors foi Draymond Green, que ficou perto de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos). Marcou 19 pontos, pegou 12 rebotes e deu nove assistências. Durant acertou 12 de 20 arremessos e mostrou que está recuperado da lesão no joelho esquerdo que o tirou de 19 jogos da temporada regular. A segunda partida da série acontecerá nesta quarta-feira, novamente no ginásio do Golden State.

Também neste domingo, o Washington Wizards derrotou o Atlanta Hawks por 114 a 107, em casa, no primeiro jogo da série. Destaque para a dupla John Wall e Markieff Morris, que infernizaram a defesa adversária. O primeiro anotou 32 pontos e o outro fez 21.

John Wall fez a diferença no terceiro quarto, quando marcou 15 pontos. Além disso, conseguiu um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos), pois deu 14 assistências. Markieff Morris parece também não ter sentido a estreia em playoffs, após 448 jogos de temporada regular. Além da pontuação, pegou sete rebotes.

Outro destaque dos anfitriões foi Bradley Beal, com 22 pontos. Pelo Hawks, Dennis Schroder fez 25 pontos e Paul Millsap, 19. O pivô Dwight Howard pegou 14 rebotes, mas teve uma fraca atuação no ataque com somente sete pontos. O próximo duelo entre as equipes será nesto quarta-feira, novamente em Washington.

CHICAGO GANHA EM BOSTON

Se nos dois primeiros jogos deste domingo os mandantes venceram com facilidade, o mesmo não aconteceu em Boston. No duelo mais equilibrado do dia, o Chicago Bulls surpreendeu o Boston Celtics e ganhou por 106 a 102, mesmo jogando no ginásio TD Garden. Com 1 a 0 na série, a franquia de Illinois "rouba" o mando de quadra e tentará a segunda vitória nesta terça-feira, novamente como visitante.

Pelo Bulls, o ala Jimmy Butler se destacou com 30 pontos e 9 rebotes. Os experientes armadores Dwayne Wade e Rajon Rondo também foram bem. O primeiro marcou 11 pontos e deu seis assistências; o segundo, contra seu ex-time, fez 12 pontos.

No lado do Boston, o ala Isiah Thomas tentou superar o trauma pela morte de sua irmã - no último sábado, em um acidente de carro - e foi o cestinha do jogo com 33 pontos.