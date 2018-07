Durant é operado, mas deve voltar antes do fim da temporada Melhor jogador da última temporada, Kevin Durant deve ficar pelo menos um mês fora de combate e voltar apenas para os últimos jogos da atual temporada regular, a tempo de jogar os playoffs. O jogador do Oklahoma City Thunder passou domingo por uma cirurgia na noite do último domingo, para acabar com um desconforto no pé direito.