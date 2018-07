Durant e Westbrook somam 60 pontos em vitória sobre time B do Spurs

Ainda brigando pelo primeiro lugar da Conferência Oeste, o que lhe permitiria ter uma partida a mais em casa em uma eventual final diante do Golden State Warriors, o San Antonio Spurs está mais preocupado em chegar inteiro nos playoffs. Na noite de sábado, o técnico Gregg Popovich colocou todos seus principais jogadores na lista de contundidos e teve apenas Danny Green como titular diante do Oklahoma City Thunder. Aí ficou fácil para Kevin Durant, Russell Westbrook e companhia vencerem, por 111 a 92.

Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge, Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker. Todos foram colocados na lista de contundidos, por pequenas lesões ou descanso. Por isso, nenhum ficou nem no banco contra o Thunder, fora de casa. Os mandantes usaram força máxima e viram Durant marcar 31 pontos e Westbrook outros 29. Pelo Spurs, o melhor foi David West, reserva do time reserva, que fez 17.

A derrota foi a 12.ª do San Antonio na temporada, numa campanha só pior que a do Warriors, que perdeu só sete até aqui. O Thunder vem em terceiro no Oeste, com 22 derrotas. Faltando só nove rodadas para o fim da temporada regular, o Spurs só precisa vencer mais uma para garantir o mando de quadra numa eventual final da NBA, uma vez que a melhor campanha do Leste é do Cleveland Cavaliers, que já perdeu 21.

No sábado à noite, o Cavaliers venceu o New York Knicks por 107 a 93, no Madison Square Garden. LeBron James teve o terceiro "triple-double" da temporada, o 24.º da carreira. Marcou 27 pontos, colheu 11 rebotes e deu 10 assistências. Kevin Love também foi bem, com 28 pontos e 12 rebotes, além de duas assistências.

A briga do Cavaliers, hoje, é para garantir a liderança do Leste. Seu rival é o Toronto Raptors, que visitou no New Orleans Pelicans e venceu por 115 a 91. DeMar DeRozan foi o melhor do jogo, com 23 pontos, enquanto Lucas Bebê e Bruno Caboclo ficaram em quadra por só dois minutos cada e apenas Lucas pontuou - converteu dois arremessos livres.

Agora o Toronto aparece na classificação com 49 vitórias e 23 derrotas, enquanto o Cleveland já venceu 52 e perdeu 21. Em terceiro, com 30 derrotas, aparecem empatados o Atlanta Hawks e o Boston Celtics. Ambos ganharam fora de casa na noite de sábado. O Atlanta fez 112 a 95 no Detroit Pistons, enquanto o Boston passou pelo Phoenix Suns por 102 a 99.

Ainda brigando pela classificação no Leste, o Chicago Bulls visitou o Orlando Magic e perdeu por 111 a 89. Assim, segue em nono, agora com 36 derrotas, logo atrás do Pistons, que tem 35, mas já fez dois jogos a mais. O Indiana está na mesma briga e perdeu a 34.ª: para o Brooklyn Nets, fora de casa, por 120 a 110.

Confira os resultados da NBA neste sábado:

Brooklyn Nets 120 x 110 Indiana Pacers

Orlando Magic 111 x 89 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 91 x 115 Toronto Raptors

Detroit Pistons 95 x 112 Atlanta Hawks

New York Knicks 93 x 107 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 84 x 93 Utah Jazz

Oklahoma City Thunder 111 x 92 San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks 91 x 115 Charlotte Hornets

Phoenix Suns 99 x 102 Boston Celtics

Portland Trail Blazers 108 x 105 Philadelphia 76ers

Acompanhe a rodada da NBA neste domingo:

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets

Indiana Pacers x Houston Rockets

Sacramento Kings x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers x Washington Wizards