Durant e Westbrook somam 91 pontos em rodada com 6 brasileiros em quadra na NBA

Westbrook foi decisivo para levar o jogo para o primeiro dos tempos extras, com uma incrível cesta de praticamente do meio da quadra no estouro do cronômetro. Depois, na primeira prorrogação, foi Oladipo quem marcou de três pontos para igualar o jogo para o Magic.

A partida só acabou graças a dois tocos do Kevin Durant. Com 6s no cronômetro e três pontos atrás no placar, o Magic foi para a zona morta pelo lado direito do ataque. Fournier tentou de três e Durant parou ele. A bola foi para fora e quem tentou novo arremesso a 1s9 do fim foi Oladipo, também parado por Durant. Além dos 43 pontos e dos dois tocos, o ala ainda pegou 12 rebotes. Já Westbrook teve 11 rebotes e oito assistências.

Outro jogo emocionante aconteceu em Atlanta, onde o Hawks venceu o Charlotte Hornets por 97 a 94. Kemba Walker teve 2s para tentar um arremesso de três, um pouco além do meio da quadra, mas o tiro não foi certeiro. Reserva do time de Atlanta, Tiago Splitter jogou por 15 minutos, marcando sete pontos e colhendo três rebotes.

O pivô foi só um dos seis brasileiros que entraram em quadra por seus times na noite de sexta-feira na NBA. O único titular foi exatamente o mais jovem deles, Raulzinho, que de novo começou jogando pelo Utah Jazz. Com o armador atuando por 20 minutos, a equipe de Salt Lake City atropelou o Philadelphia 76ers por 99 a 71 fora de casa. Raulzinho fez sete pontos e deu três assistências, uma delas para ponte aérea. Ficou em quadra por 20 minutos.

Em Miami, Anderson Varejão colheu oito rebotes e anotou dois pontos nos 15 minutos que atuou pelo Cleveland Cavaliers na vitória por 102 a 92 sobre o Miami Heat. LeBron James fez 29 pontos, enquanto Kevin Love anotou 24 pelos vice-campeões da temporada passada. Love ainda ajudou com 14 rebotes.

Dentre os pivôs, o melhor foi Nenê. Também reserva, ele jogou por 21 minutos, marcou nove pontos e pegou oito rebotes, se aproximando de um ''double-double'' na vitória do Washington Wizars sobre o Milwaukee Bucks por 118 a 113.

Em Houston, o Golden State Warriors venceu mais uma, fazendo 112 a 92 no Rockets. Leandrinho teve 19 minutos em quadra, para fazer cinco pontos, pegar dois rebotes e duas assistências. Stephen Curry foi novamente o destaque, com 25 pontos.

Enquanto o atual campeão vai bem, o tradicional Los Angeles Lakers segue se complicando. Em Sacramento, levou 132 a 114 no clássico contra o vizinho Kings. Marcelinho Huertas saiu do banco de reservas para ter uma atuação apagada. Em 18 minutos, deu quatro assistências, anotou três pontos e pegou dois rebotes. Só acertou um dos cinco arremessos de quadra que tentou.

Cristiano Felício foi reserva e não saiu do banco na derrota do Chicago Bulls para o Detroit Pistons por 98 a 94, fora de casa. Andre Drummond teve atuação de gala, com raros 20 pontos e 20 rebotes pelo Detroit. Já no Toronto Raptors nem Lucas Bebê nem Bruno Caboclo foram relacionados para ir a Boston, onde o time canadense fez 113 a 103 no Celtics.

O Detroit Pistons é o único time com três jogos e três vitórias na NBA até aqui. Também Toronto, Washington, Los Angeles Clippers, Minnesota, Oklahoma City e Golden State estão invictos, mas após dois jogos.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic 136 x 139 Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers 102 x 92 Miami Heat

Philadelphia 76ers 71 x 99 Utah Jazz

Boston Celtics 103 x 113 Toronto Raptors

Detroit Pistons 98 x 94 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 97 x 94 Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks 113 x 118 Washington Wizards

San Antonio Spurs 102 x 75 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 78 x 95 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 92 x 112 Golden State Warriors

Sacramento Kings 132 x 114 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 110 x 92 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos da rodada deste sábado na NBA:

Indiana Pacers x Utah Jazz

Washington Wizards x New York Knicks

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

Memphis Grizzlies x Brooklyn Nets

Portland Trailblazers x Phoenix Suns

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings