Durant marca 41 pontos na vitória do Warriors; Raptors ganha a 6ª seguida

A cada jogo um astro do Golden State Warriors assume o papel de protagonista. Na rodada da noite desta sexta-feira da NBA foi a vez do ala Kevin Durant, autor de 41 pontos e nove rebotes na vitória sobre o New York Knicks, por 128 a 100, no Madison Square Garden, em Nova York. No fim do terceiro quarto, os atuais campeões da liga perdiam por 84 a 81. Agora, a equipe soma cinco vitórias e uma derrota.

O armador Stephen Curry alcançou 29 pontos, seguido por Draymond Green, que colaborou com 18 para o Warriors, que lidera a Divisão do Pacífico. Pelo lado do Knicks, Tim Hardaway Jr. marcou 24 pontos e Frank Ntilikina, 17. O time de Nova York perdeu a quinta seguida e está em último na Divisão do Atlântico.

O invicto Toronto Raptors somou o sexto triunfo seguido, ao bater o Dallas Mavericks por 116 a 107, com 20 pontos e 12 assistências de Kyle Lowry. É a quarta vez consecutiva que o armador realiza mais de dez assistências em um jogo.

O ala Kawhi Leonard também foi decisivo na vitória do time canadense, ao marcar 21 pontos. Este é o melhor início do time desde a temporada 2015/16, quando obteve cinco vitórias consecutivas.

O destaque do Dallas, mais uma vez, foi o armador esloveno Luka Doncic, com 22 pontos. Mas sua boa atuação não impediu a segunda derrota consecutiva do time, que soma três vitórias.

Com 16 pontos de Khris Middleton e outros 15 de Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks derrotou o Minnesota Timberwolves por 125 a 95 e continua sem derrota na temporada após cinco jogos. O Bucks é o líder da Divisão Central, que tem o Detroit Pistons em segundo lugar, com quatro triunfos.

O Timberwolves, que somou a segunda derrota, em seis jogos, teve como destaque o pivô Karl Anthony Towns, com 16 pontos.

O Houston Rockets, um dos favoritos ao título no ano, continua mal. Sem James Harden, machucado, a equipe do Texas perdeu pela quarta vez em cinco jogos, ao ser derrotada pelo Los Angeles Clippers por 133 a 113. Carmelo Anthony marcou 24 pontos em sua primeira boa partida pelo novo time.

Confira os resultados da rodada desta sexta-feira na NBA:

Charlotte Hornets 135 x 106 Chicago Bulls

New York Knicks 100 x 128 Golden State Warriors

Toronto Raptors 116 x 120 Dallas Mavericks

Houston Rockets 113 x 133 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 95 x 125 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 117 x 115 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 116 x 112 Washington Wizards

Veja os jogos da rodada deste sábado:

Detroit Pistons x Boston Celtics

New Orleans Pelicans x Utah Jazz

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Philadelphia Sixers x Charlotte Hornets

Miami Heat x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers