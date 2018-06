Durant marca 'triple-double' e Warriors vence Timberwolves na NBA

Com uma grande atuação de Kevin Durant, o Golden State Warriors derrotou o Minnesota Timberwolves por 126 a 113, na noite desta quinta-feira, diante de sua torcida, e consolidou ainda mais a sua posição de dono da melhor campanha da temporada regular da NBA até agora.

+ Sob o comando de Kyrie Irving, Celtics derrota Clippers e mantém liderança na NBA

+ NBA anuncia times do All-Star Game escolhidos pelos capitães LeBron e Curry

Durant foi o grande destaque da partida ao anotar um "triple-double". Ele registrou 28 pontos, 11 assistências e dez rebotes. Mas não esteve sozinho na liderança da equipe. Stephen Curry e Klay Thompson marcaram 25 pontos cada. Curry ainda anotou nove assistências.

Com o trio inspirado, o Warriors obteve seu recorde de pontos em cestas de três na temporada, com 21 tentativas bem-sucedidas. Thompson foi o destaque no fundamento, com sete cestas de três.

Pelo Timberwolves, Karl-Anthony Towns foi o cestinha da partida, com 31 pontos. Ele marcou ainda um "double-double" ao obter 11 rebotes. Jamal Crawford contribuiu com 21 pontos e Jeff Teague, com 17 e ainda sete assistências. Os visitantes jogaram a quarta partida seguida sem Jimmy Butler, com lesão no joelho.

O resultado ampliou a vantagem do Warriors na liderança da Conferência Oeste, agora com 39 vitórias e 10 derrotas. Já o Timberwolves ocupa o quarto lugar da mesma tabela, com 31 triunfos e 20 derrotas.

Logo atrás do Timberwolves na classificação, o Oklahoma City Thunder fez a lição de casa ao superar o Washington Wizards por 121 a 112, na noite desta quinta-feira. Em noite inspirada, Russell Westbrook obteve seu recorde de pontos na temporada até agora, com 46. Ele anotou ainda seis rebotes e o mesmo número de assistências.

Paul George, por sua vez, registrou 18 pontos e Steven Adams contribuiu com 12 pontos e dez rebotes. Com o trio embalado, o Thunder conquistou a sexta vitória seguida e embalou na temporada. É o quinto colocado da Conferência Oeste, com 28 triunfos e 20 derrotas.

Em sexto na Conferência Leste, com 26 vitórias e 22 derrotas, o Washington Wizards também teve um grande destaque individual na noite passada. Bradley Beal anotou nada menos que 41 pontos. E teve a ajuda de Markieff Morris e seus 20 pontos. No entanto, não conseguiram parar Westbrook e companhia.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Miami Heat 88 x 89 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 121 x 112 Washington Wizards

Denver Nuggets 130 x 118 New York Knicks

Golden State Warriors 126 x 113 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Utah Jazz

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Chicago Bulls x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x New York Knicks