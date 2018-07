Durant sai lesionado e Westbrook lidera vitória do Thunder sobre o Wizards

Foi a quinta vitória do Thunder em oito partidas, e o torcedor não deve se preocupar em perder Durant por grande parte da temporada, como aconteceu em 2014/2015. Ele mesmo fez questão de minimizar a lesão muscular em sua coxa esquerda. "Eu consigo andar, estou com um pouco de dor", explicou. Do outro lado, o Wizards segue decepcionando e perdeu o quarto de sete jogos.

Com o Thunder já à frente do placar por 18 pontos quando Durant deixou o jogo no intervalo, restou a Westbrook administrar a vitória. O armador foi o melhor em quadra e terminou com um "triple-double": 22 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Dion Waiters, com 25 pontos, e Serge Ibaka, com 22, também contribuíram. Apesar de ter atuado somente metade do jogo, Durant anotou um "double-double": 14 pontos e 10 rebotes. Pelo Wizards, Nenê ficou de fora por decisão do treinador.

Quem também se destacou na terça-feira foi LeBron James. O astro anotou 31 pontos, oito assistências e sete rebotes na vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Utah Jazz por 118 a 114, em casa. Foi o sétimo triunfo do melhor time da Conferência Leste, enquanto o Jazz sofreu a terceira derrota e é o sexto do Oeste.

Mo Williams também esteve em noite inspirada, contribuindo com 29 pontos, seis rebotes e seis assistências para o Cavaliers. No confronto brasileiro, melhor para Anderson Varejão, mesmo sendo discreto nos apenas cinco minutos em que atuou: dois pontos e um rebote. Raulzinho esteve em quadra por 12 minutos pelo Jazz, não marcou ponto, mas deu cinco assistências e roubou duas bolas.

Outro brasileiro que atuou na terça-feira foi Marcelinho Huertas. Em 15 minutos, ele marcou dois pontos e deu quatro assistências, mas seu Los Angeles Lakers caiu diante do Miami Heat por 101 a 88, fora de casa. Kobe Bryant não atuou, poupado, e Chris Bosh terminou como destaque da partida, com 30 pontos e 11 rebotes.

Bruno Caboclo e Lucas Bebê não saíram do banco na derrota do Toronto Raptors para o New York Knicks por 111 a 109, mesmo atuando em casa. Carmelo Anthony comandou o triunfo com 25 pontos, mas o cestinha saiu do lado canadense: DeMar DeRozan, com 29.

Confira os resultados de terça-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 118 x 114 Utah Jazz

Washington Wizards 101 x 125 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 101 x 88 Los Angeles Lakers

Toronto Raptors 109 x 111 New York Knicks

Milwaukee Bucks 83 x 99 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 95 x 104 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 120 x 105 Dallas Mavericks

Acompanhe as partidas da NBA nesta quarta-feira:

Charlotte Hornets x New York Knicks

Orlando Magic x Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Boston Celtics x Indiana Pacers

Atlanta Hawks x New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Milwaukee Bucks

Sacramento Kings x Detroit Pistons

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs