Durant se destaca e Warriors atropela Trail Blazers em rodada da NBA

Exibindo performances cada vez mais sólidas na temporada regular da NBA, o Golden State Warriors mostrou força na noite deste sábado ao atropelar o Portland Trail Blazers por 135 a 90, em casa, com atuação de gala de Kevin Durant, cestinha da partida e responsável por um "double-double" de 34 pontos e 11 rebotes.

Durant não brilhou sozinho. Teve a ajuda do armador Stephen Curry e do ala-armador Klay Thompson, com 19 e 16 pontos, respectivamente. Além deles, brilhou também o reserva Ian Clark, que marcou 23 pontos em apenas 21 minutos em quadra. Pelo Trail Blazers, brilhou Damian Lillard, com seus 20 pontos. Maurice Harkless contribuiu com 17.

O triunfo ampliou os números invejáveis do Warriors na temporada. Agora a melhor equipe da temporada até agora soma 24 vitórias e apenas quatro derrotas. Trata-se do time que mais venceu e o que menos perdeu na competição, liderando com folga a Conferência Oeste. O Trail Blazers ocupa o oitavo posto da mesma tabela, com 13 triunfos e 16 derrotas.

Na ponta da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers venceu mais uma, mas ainda segue sem convencer na temporada, após o título no campeonato passado. Jogando em casa, o time de LeBron James derrotou o Los Angeles Lakers por 119 a 108. LeBron anotou 26 pontos, sendo 16 deles somente no quarto final.

Só não foi o cestinha da partida porque Kevin Love marcou 27 e ainda anotou um "double-double" com 17 rebotes. Kyrie Irving, por sua vez, contribuiu com 12 assistências. O trio levou o Cavaliers à sexta vitória em sete partidas. A equipe lidera o lado Leste com 19 triunfos e 6 derrotas.

O renovado time do Lakers contou com o brilho de Nick Young, cestinha da partida, com 32 pontos. Jordan Clarkson anotou 20. O brasileiro Marcelinho Huertas não ficou nem no banco de reservas no duelo. O Lakers ocupa o 11º posto, com 11 vitórias e 9 derrotas.

Pela Conferência Oeste, o Houston Rockets venceu mais uma, desta vez o Minnesota Timberwolves pelo placar de 111 a 109, fora de casa. James Harden e Ryan Anderson anotaram 28 pontos cada. Harden ainda anotou nove rebotes e 13 assistências. Nenê registrou dois pontos e dois rebotes nos 13 minutos em que esteve em quadra.

O cestinha do confronto foi Karl-Anthony Towns, responsável por nada menos que 41 pontos para o time da casa, que soma 7 derrotas e 19 vitórias na temporada, na penúltima posição do lado Oeste. Já o Rockets é o terceiro colocado, com 21 triunfos e 7 derrotas.

Jogando fora de casa, o Phoenix Suns foi superado pelo Oklahoma City Thunder por 114 a 101, na mesma rodada. Leandrinho entrou em quadra pelo Suns, mas anotou apenas dois pontos em nove minutos. Com 8 vitórias e 19 derrotas, o Suns é o antepenúltimo colocado da Conferência Oeste.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Oklahoma City Thunder 114 x 101 Phoenix Suns

Detroit Pistons 90 x 105 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 99 x 107 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 119 x 108 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 109 x 111 Houston Rockets

Denver Nuggets 127 x 114 New York Knicks

Golden State Warriors 135 x 90 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos deste domingo:

Washington Wizards x Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Orlando Magic x Toronto Raptors

Miami Heat x Boston Celtics

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans