Durant se torna 9° maior cestinha dos playoffs da NBA e Brooklyn bate os Celtics

Depois de atuarem juntos em apenas oito jogos da temporada regular, o trio de astros do Brooklyn Nets finalmente mostrou que pode ser decisivo. Com Kevin Durant se tornando o 9° maior cestinha dos playoffs da NBA, Kyrie Irving e James Harden em quadra, vitória de virada sobre o Boston Celtics, por 103 a 94, e 1 a 0 na série melhor de sete na Conferência Leste.

O trio estrelado foi decisivo, anotou 82 pontos, mesmo pecando pela falta de entrosamento após tanto tempo com algum deles fora por causa de lesão. Durant foi o cestinha da partida, com 32 pontos. Ainda pegou 12 rebotes. Irving fez 29 e Harden outros 21.

Com a marca na partida, Durant superou Tony Parker, que tinha 4.045 pontos em playoffs da NBA. O ala estava somente dois atrás e com o belo jogo subiu para 4.075. Jerry West, o oitavo, soma 4.457.

A partida em Nova York, porém, começou com os Celtics passando a falsa impressão que aprontariam para cima do dono da segunda melhor defesa do Leste. Com dois primeiros quartos bons, o time de Boston foi ao intervalo com vantagem de 53 a 47.

Na volta do descanso, porém, o trio voltou com a mão certeira e as bolas do Brooklyn começaram a cair. Com um ótimo terceiro período e parcial de 31 a 20, virada no placar para 78 a 73. Bastou administrar a vantagem no quarto período para abrir a série com vitória. O reencontro acontece na terça-feira.

A zebra que rondou os Nets acabou atingindo o Denver Nuggets. Mesmo atuando na Pepsi Center Arena, no Colorado, o time foi batido em noite de Damian Lillard. O armador do Portland Trail Blazers fez 34 pontos na virada por 123 a 109.

Após fechar a primeira parte do jogo com 61 a 58, o Denver parou no terceiro período e viu Lillard dar show numa arrasadora e decisiva parcial de 38 a 25. Além de ser cestinha ao lado do rival Nikola Jocic, o astro dos Blazers ainda distribuiu 13 assistências.

Confira os jogos deste sábado:

Milwaukee Bucks 109 x 107 Miami Heat

Los Angeles Clippers 103 x 113 Dallas Mavericks

Brooklyn Nets 104 x 93 Boston Celtics

Denver Nuggets 109 x 123 Portland Trail Blazers

Confira os jogos deste domingo:

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers

New York Knicks x Atlanta Hawks

Utah Jazz x Memphis Grizzlies