Durant volta ao Thunder e brilha em vitória com 44 pontos

O astro Kevin Durant brilhou na sua reaparição nas quadras após ficar de fora das últimas seis partidas do Oklahoma City Thunder na temporada 2014/2015 da NBA. Pela rodada de quarta-feira, o ala liderou a sua equipe na vitória por 137 a 134 sobre o Phoenix Suns, em casa, num duelo definido apenas na prorrogação.

Após se recuperar de uma lesão no tornozelo direito, Durant foi o cestinha da partida com 44 pontos, a sua maior produção ofensiva neste campeonato. Para isso, acertou 13 de 23 arremessos de quadra, sendo seis de 11 tentativas de três pontos, e todos os 12 tiros livres que teve. Além disso, obteve dez rebotes e distribuiu sete assistências.

Com isso, o Thunder conseguiu superar até mesmo a expulsão de Russel Westbrook no primeiro tempo da partida - o jogador anotou 20 pontos até deixar a quadra. Com o resultado, a equipe de Oklahoma agora soma 16 vitórias e 17 derrotas, na décima colocação na Conferência Oeste da NBA.

Eric Bledsoe foi o principal destaque do Suns ao marcar 29 pontos. Marcus Morris anotou 25 e Goran Dragic fez 21 pontos. Batido, o time acumula 18 triunfos em 34 partidas e está em oitavo lugar no Oeste.

Também pela rodada de quarta-feira da NBA, o San Antonio Spurs sofreu, mas derrotou o New Orleans Pelicans por 95 a 93, na prorrogação, em casa. O argentino Manu Ginobili foi decisivo para o triunfo ao anotar 26 pontos, sendo sete no tempo extra. Além disso, obteve sete rebotes e deu três assistências.

Tim Duncan também se destacou com 16 pontos e dez rebotes. Com isso, ele obteve o seu 184º "double-double", igualando Karl Malone como o quinto jogador com dois dígitos em dois fundamentos em uma partida na história da NBA. Já o brasileiro Tiago Splitter somou seis pontos, cinco rebotes e duas assistências nos 25 minutos em que permaneceu em quadra.

Anthony Davis liderou o Pelicans com 21 pontos e 12 rebotes, obtendo o seu 19ª "double-double" na atual temporada. Já Ryan Anderson fez 18 pontos e conseguiu 18 rebotes para o time de New Orleans, o décimo colocado da Conferência Oeste com 16 vitórias e 16 derrotas. Já o Spurs está em sétimo lugar com 20 triunfos em 34 partidas.

Sem LeBron James pela segunda partida por causa de dores no joelho esquerdo, o Cleveland Cavaliers foi facilmente batido pelo Milwaukee Bucks por 96 a 80, em casa, na noite de quarta-feira. O time também sofreu com a ausência de Kevin Love, com dores nas costas.

Kyrie Irving anotou 25 pontos pelo Cavaliers, enquanto Tristan Thompson conseguiu 13 rebotes e anotou dez pontos. Esta foi a quarta derrota nos últimos cinco jogos do time de Cleveland, em quinto lugar na Conferência Leste com 18 vitórias e 14 derrotas.

A equipe é seguida de perto pelo Bucks, o sexto colocado do Leste com 17 triunfos em 33 partidas. Brandon Knight liderou o time de Milwaukee e foi o cestinha do confronto com 26 pontos.

RESULTADOS DA RODADA DE QUARTA-FEIRA

Boston Celtics 106 x 84 Sacramento Kings

Indiana Pacers 106 x 95 Miami Heat

Los Angeles Clippers 99 x 78 New York Knicks

Houston Rockets 102 x 83 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 80 x 96 Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs 95 x 93 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 137 x 134 Phoenix Suns

JOGOS DA RODADA DE QUINTA-FEIRA

Chicago Bulls x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings