Dwayne Wade faz 45 pontos e Miami Heat vence na NBA

HOUSTON - Dwayne Wade brilhou na noite desta quarta-feira. Com atuação impecável fora de casa, o astro norte-americano marcou 45 pontos e liderou o Miami Heat no triunfo sobre o Houston Rockets por 125 a 119. O badalado time de LeBron James alcançou, assim, a sua 25.ª vitória na atual temporada da NBA.

Na vitória sobre o New York Knicks de terça-feira, Wade já havia brilhado ao anotar 40 pontos. E desta vez, ele ainda foi eficiente na defesa e pegou sete rebotes. LeBron, por sua vez, contribuiu com nove assistências.

Depois de três derrotas consecutivas, o atual campeão Los Angeles Lakers voltou a vencer ao superar o New Orleans Hornets por 103 a 88. Destaque para Lamar Odom, cestinha do confronto com 24 pontos.

Dos principais favoritos ao título, apenas o Boston Celtics decepcionou nesta quarta-feira e foi derrotado pelo Detroit Pistons por 104 a 92. A equipe ainda perdeu Kevin Garnett, que sentiu contusão durante o jogo e pode permanecer um longo tempo afastado.

Mesmo com grande atuação defensiva de Anderson Varejão, que pegou dez rebotes e deu cinco tocos, o Cleveland Cavaliers perdeu fora de casa para o Charlotte Bobcats por 101 a 92. E sem contar com o brasileiro Nenê, lesionado, o Denver Nuggets ganhou do Minnesota Timberwolves por 119 a 113.

Confira os resultados de quarta-feira:

Atlanta Hawks 103 x 93 Golden State Warriors

Charlotte Bobcats 101 x 92 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 104 x 90 Indiana Pacers

Detroit Pistons 104 x 92 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 113 x 119 Denver Nuggets

New Orleans Hornets 88 x 103 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 114 x 93 New Jersey Nets

Houston Rockets 119 x 125 Miami Heat

Phoenix Suns 110 x 123 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 100 x 98 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 95 x 103 Utah Jazz

Confira os jogos desta quinta-feira:

Orlando Magic x New York Knicks

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Utah Jazz