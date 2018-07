Dwight Howard bate recorde e lidera Orlando Magic em vitória na NBA

OAKLAND - O astro Dwight Howard teve atuação histórica na rodada de quinta-feira da NBA e quebrou um recorde de Wilt Chamberlain. Fora de casa, o pivô liderou o Orlando Magic na vitória por 117 a 109 sobre Golden State Warriors e se tornou o jogador a cobrar mais lances livres em uma partida - foram 39, sendo que 21 deles foram convertidos.

O Warriors decidiu deliberadamente fazer faltas em Howard, com a intenção de tentar aproveitar o desempenho ruim do pivô do Magic nos lances livres. O recorde anterior era de Chamberlain, com 34 arremessos em partida disputada no dia 22 de fevereiro de 1962.

Mas além dos arremessos livres, Howard se destacou pelo seu excelente desempenho no triunfo do Magic. O pivô foi o cestinha da partida, com 45 pontos, e ainda obteve impressionantes 23 rebotes, sendo o principal responsável pela terceira vitória seguida da equipe da Flórida na NBA. Monta Ellis, com 30 pontos e 11 assistências, e David Lee, com 26 pontos e 12 rebotes, foram os destaques do Warriors.

Com excelente atuação de Anderson Varejão no garrafão, o Cleveland Cavaliers superou o Phoenix Suns por 101 a 90, fora de casa. O brasileiro, que atuou por 35 minutos na quinta-feira, terminou a partida com 17 rebotes, sendo dez defensivos, oito pontos e uma assistência. Já Kyrie Irving foi o cestinha da partida com 26 pontos. Steve Nash somou 16 pontos e 15 assistências para o Suns, enquanto Marcin Gortat terminou o duelo com 14 pontos e dez rebotes.

A sequência de quatro vitórias do New York Knicks na temporada 2011/2012 da NBA foi quebrada pelo Memphis Grizzlies com o triunfo, em casa, por 94 a 83. O Knicks sofreu com a ausência de Carmelo Anthony a partir do terceiro quarto por conta de uma lesão no tornozelo direito. Antes, ele havia anotado 14 pontos. Rudy Gay, do Grizzlies, foi o cestinha do duelo com 26 pontos e Marc Gasol terminou a partida com 12 rebotes e dez pontos.

Resultados de 12 de fevereiro:

Atlanta Hawks 111 x 81 Charlotte Bobcats

Milwaukee Bucks 102 x 93 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 94 x 83 New York Knicks

Phoenix Suns 90 x 101 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 109 x 117 Orlando Magic

Jogos de 13 de fevereiro:

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Charlotte Bobcats x Detroit Pistons

Boston Celtics x Chicago Bulls

New Orleans Hornets x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Sacramento Kings

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x New Jersey Nets

Denver Nuggets x Miami Heat

Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers