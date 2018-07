Dwight Howard chega a 10 mil rebotes e Houston vence na NBA

Dwight Howard viveu uma noite para não esquecer tão cedo, neste sábado, 13, em Houston. No seu primeiro jogo depois de 11 partidas afastado por lesão no joelho, o pivô fez 26 pontos na vitória do Rockets por 108 a 96 contra o Denver Nuggets. Com os 13 rebotes que pegou, quebrou a barreira dos 10 mil na carreira. Agora são 10.009 rebotes na NBA, ainda longe, porém, dos primeiros da estatística - Wilt Chamberlain somou impressionantes 23.924.

Outro que se destacou na vitória do Rockets foi o armador James Harden, com um triplo-duplo de 24 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. O lituano Donatas Motiejunas somou 25 pontos para ajudar o Houston a manter a terceira colocação do Oeste. Com campanha negativa, o Denver é o antepenúltimo.

Time de melhor campanha, com apenas duas derrotas em 22 jogos, o Golden State Warriors está sobrando. No sábado, em Dallas, não tomou conhecimento do Mavericks e venceu por 105 a 98, chegando ao seu 15.º triunfo seguido na liga. É a maior sequência de vitórias da história da franquia.

Leandrinho não jogou e Stephen Curry deu show, com 29 pontos e oito assistências. Pelo lado do Dallas, de nada adiantaram os 24 pontos e Monta Ellis e os 12 rebotes de Tyson Chandler.

Vice-líder do Oeste, o Memphis sofreu bem mais do que esperado contra o Philadelphia 76ers, pior time da temporada. O Grizzlies precisou de uma prorrogação para ganhar de 120 a 115 em Filadélfia. E poderia ser pior, afinal o time da casa vencia por seis pontos a 45 segundos do fim e o empate só veio em uma cesta improvável de Mike Conley, que arremessou de três, todo desequilibrado, no estouro do cronômetro, e conseguiu os três pontos decisivos.

Michael Carter-Williams poderia ter sido o nome do jogo, com um triplo-duplo de 16 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Mas ele também teve estatísticas altas em perdas de bola. Foram seis, sendo duas em momentos decisivos da prorrogação. No tempo extra, também foram três arremessos errados e nenhuma cesta.

Outro jogo apertado aconteceu em Orlando, onde o Magic venceu o Atlanta Hawks por 100 a 99 graças a uma cesta no estouro do cronômetro. O time da casa tinha lateral com 3s4 e fez a bola chegar até Tobias Harris, que arremessou de dois pontos e virou o jogo no lance final. O Hawks vinha de oito vitórias seguidas.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Dallas Mavericks 98 x 105 Golden State Warriors

Charlotte Hornets 87 x 114 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 85 x 95 Portland Trail Blazers

Orlando Magic 100 x 99 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 111 x 106 Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies

Houston Rockets 108 x 96 Denver Nuggets

Sacramento Kings 90 x 95 Detroit Pistons