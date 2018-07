Dwight Howard é eleito o melhor defensor da NBA

Na eleição realizada pela NBA, que conta com votos de 120 jornalistas selecionados entre os que acompanham regularmente o campeonato, Howard teve uma vitória tranquila. Somou 585 pontos, sendo que foi apontado como primeiro colocado por 114 eleitores. A segunda posição ficou com o ala/pivô Kevin Garnett, do Boston Celtics, com 77 pontos.

Howard está em sua sétima temporada na NBA, jogando sempre pelo Magic. Como defensor, ele somou médias de 14,1 rebotes, 2,4 tocos e 1,4 roubos de bola por jogo no atual campeonato. Além disso, é uma arma importante no ataque: com 22,9 pontos e 1,4 assistências por partida. Assim, vem comandando o time de Orlando dentro de quadra.

Na abertura dos playoffs, inclusive, Howard conseguiu fazer 46 pontos e pegar 19 rebotes, mas não evitou a derrota do Magic para o Atlanta Hawks, por 103 a 93, no último sábado. As duas equipes voltam a jogar nesta terça-feira, novamente em Orlando, quando o pivô receberá seu troféu como o melhor jogador de defesa da NBA.