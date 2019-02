Dwyane Wade dá vitória ao Heat contra os Warriors com cesta de três no fim

Com uma cesta de três de Dwyane Wade no estouro do cronômetro, o Miami Heat conseguiu uma surpreendente vitória na rodada de quarta-feira da NBA ao superar o Golden State Warriors por 126 a 125, em casa. O veterano astro, de 37 anos, assim, evitou que os atuais campeões da liga conquistassem o triunfo com o que seria uma virada espetacular, pois chegaram a estar perdendo por uma diferença de 24 pontos.

Wade marcou 25 pontos para ajudar o Miami a quebrar a sequência de seis derrotas em casa. E celebrou muito, praticamente dando uma volta olímpica na quadra para festejar o triunfo do décimo colocado na Conferência Leste. Goran Dragic liderou o Heat com 27 pontos. Josh Richardson acrescentou 21 e o Miami acertou 18 arremessos de três.

Klay Thompson marcou 36 pontos para os Warriors. Kevin Durant adicionou 29, mas perdeu um lance livre faltando 14 segundos, deixando a vantagem para o Heat em dois pontos. Na posse seguinte, então, Wade deu a maior vitória ao Miami nesta temporada. Stephen Curry fez 24 pontos para os Warriors, líderes da Conferência Oeste com 43 triunfos e 18 derrotas - o Denver Nuggets ganhou um jogo a menos e já atuou 60 vezes.

O Portland Trail Blazers impôs a quarta derrota seguida ao Boston Celtics ao batê-lo, fora de casa, por 97 a 92, com 33 pontos de Damian Lillard, sendo 21 no segundo tempo. Maurice Harkless fez 17 pontos e pegou dez rebotes, Jusuf Nurkic marcou 16 pontos, e CJ McCollum terminou com 14 pontos pelos Blazers, que estão em quarto lugar no Oeste e venceram os últimos cinco jogos. Os Celtics não vencem desde o recesso para o All-Star Game. Kyrie Irving marcou 31 pontos pelo Boston, quinto colocado no Leste.

O Houston Rockets emplacou a terceira vitória seguida ao superar o Charlotte Hornets por 118 a 113, fora de casa. James Harden marcou 30 pontos, Clint Capela fez 23 e capturou 17 rebotes, enquanto Chris Paul somou 17 pontos e dez assistências.

Mesmo sendo o cestinha do seu time, Harden teve desempenho irregular, tendo convertido dez de 29 arremessos de quadra e apenas uma de 11 tentativas de três pontos para o quinto colocado do Oeste. Kemba Walker fez 35 pontos pelo Charlotte, sendo 27 no primeiro tempo. Ele acertou apenas três de 12 arremessos de quadra após o intervalo pelo oitavo colocado da Conferência Leste.

Em duelo definido apenas na prorrogação, o Milwaukee Bucks derrotou o Sacramento Kings por 141 a 140, fora de casa. Foi o sexto triunfo consecutivo do time de melhor campanha na temporada e na Conferência Leste, que contou, para isso, com 26 pontos, 13 assistências e 12 rebotes de Eric Bledsoe.

Malcolm Brogdon fez 25 pontos, Khris Middleton e Nikola Mirotic marcaram 21 pontos cada e Giannis Antetokounmpo anotou 17, mas ficou quase toda a prorrogação no banco, no seu primeiro jogo após se recuperar de lesão no joelho. Buddy Hield somou 32 pontos e seis rebotes para o Sacramento, o nono colocado do Oeste.

O Utah Jazz venceu, na noite de quarta, o Los Angeles Clippers por 111 a 105, em Salt Lake City. Donovan Mitchell brilhou com 32 pontos e Rudy Gobert se destacou com 20 pontos, 13 rebotes e quatro tocos. Já o brasileiro Raulzinho somou dez pontos, cinco rebotes e duas assistências nos 17 minutos em que atuou.

Em duelo de times de brasileiros, o Chicago Bulls fez 109 a 107 no Memphis Grizzlies, fora de casa, com 30 pontos de Zach LaVine e 22 pontos e dez rebotes de Lauri Markkanen. Cristiano Felício capturou quatro rebotes nos quatro minutos em que atuou pelos Bulls e Bruno Caboclo somou sete pontos, dois rebotes e uma assistência pelos Grizzlies.

Também pela rodada de quarta-feira da NBA, o Los Angeles Lakers superou, em casa, o New Orleans Pelicans por 125 a 119, com 33 pontos e dez assistências de LeBron James. Em duelo definido na prorrogação, o Atlanta Hawks bateu o Minnesota Timberwolves por 131 a 123, em casa, com 36 pontos e dez assistências de Trae Young e 34 pontos de John Collins.

O San Antonio Spurs superou o Detroit Pistons por 105 a 93, em casa, com 17 pontos, 13 rebotes e oito assistências de DeMar DeRozan. O Dallas Mavericks passou pelo Indiana Pacers por 110 a 101, em casa, com 26 pontos, dez rebotes e sete assistências de Luka Doncic. Já o Washington Wizards venceu o Brooklyn Nets por 125 a 116, em Nova York, com 31 pontos de Bradley Beal e 23 pontos e dez rebotes de Trevor Ariza.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves

Orlando Magic x Golden State Warriors

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Houston Rockets x Miami Heat

Denver Nuggets x Utah Jazz

Oklahoma City Thunder x Philadelphia 76ers